Shot: у блогера Щепихина* развилось расстройство личности

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Скандальный блогер Щепихин*, несмотря на психическое расстройство, останется в СИЗО еще на полгода
Скандальный блогер Щепихин*, несмотря на психическое расстройство, останется в СИЗО еще на полгода Фото:

У блогера Арега Щепихина* обнаружено расстройство личности. Суд результаты психиатрической экспертизы не учел и продлил срок содержания под стражей еще на шесть месяцев, до 22 января 2026 года.

«У блогера Арега Щепихина* обнаружено расстройство личности. Сегодня суд принял решение оставить его в СИЗО еще на полгода», — следует из сообщения Shot. 

После получения результатов психиатрической экспертизы — у обвиняемого выявлено смешанное расстройство личности, суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения. При этом сам Щепихин* сначала согласился остаться в следственном изоляторе, но после консультации с адвокатом ходатайствовал о переводе под домашний арест.

Ранее URA.RU сообщало, что Арег Щепихин* обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды. Также ему вменяют совершение поступков, оскорбляющих чувства верующих и выражающих явное неуважение к обществу.

*Арег Щепихин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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У блогера Арега Щепихина* обнаружено расстройство личности. Суд результаты психиатрической экспертизы не учел и продлил срок содержания под стражей еще на шесть месяцев, до 22 января 2026 года. «У блогера Арега Щепихина* обнаружено расстройство личности. Сегодня суд принял решение оставить его в СИЗО еще на полгода», — следует из сообщения Shot.  После получения результатов психиатрической экспертизы — у обвиняемого выявлено смешанное расстройство личности, суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения. При этом сам Щепихин* сначала согласился остаться в следственном изоляторе, но после консультации с адвокатом ходатайствовал о переводе под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что Арег Щепихин* обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды. Также ему вменяют совершение поступков, оскорбляющих чувства верующих и выражающих явное неуважение к обществу. *Арег Щепихин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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