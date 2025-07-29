Shot: у блогера Щепихина* развилось расстройство личности

У блогера Арега Щепихина* обнаружено расстройство личности. Суд результаты психиатрической экспертизы не учел и продлил срок содержания под стражей еще на шесть месяцев, до 22 января 2026 года.
«У блогера Арега Щепихина* обнаружено расстройство личности. Сегодня суд принял решение оставить его в СИЗО еще на полгода», — следует из сообщения Shot.
После получения результатов психиатрической экспертизы — у обвиняемого выявлено смешанное расстройство личности, суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения. При этом сам Щепихин* сначала согласился остаться в следственном изоляторе, но после консультации с адвокатом ходатайствовал о переводе под домашний арест.
Ранее URA.RU сообщало, что Арег Щепихин* обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды. Также ему вменяют совершение поступков, оскорбляющих чувства верующих и выражающих явное неуважение к обществу.
*Арег Щепихин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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