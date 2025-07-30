В жестком ДТП в Екатеринбурге погибли двое, еще столько же в больнице. Фото

В Екатеринбурге в результате аварии два человека погибли, еще двое в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погибли два человека
В результате аварии погибли два человека Фото:

Вечером 30 июля в Екатеринбурге водитель иномарки Opel, двигаясь по улице Мурзинская, съехал с дороги и устроил жесткую аварию. В результате ДТП погибли два человека, столько же попали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия. Еще двое участников аварии с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города», — рассказали в ведомстве. Сейчас выясняются личности погибших.

На месте аварии работают оперативные службы. Ведется расследование, в рамках которого выясняют все обстоятельства трагедии.

Фото:

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Вечером 30 июля в Екатеринбурге водитель иномарки Opel, двигаясь по улице Мурзинская, съехал с дороги и устроил жесткую аварию. В результате ДТП погибли два человека, столько же попали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия. Еще двое участников аварии с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города», — рассказали в ведомстве. Сейчас выясняются личности погибших. На месте аварии работают оперативные службы. Ведется расследование, в рамках которого выясняют все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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