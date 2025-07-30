Вечером 30 июля в Екатеринбурге водитель иномарки Opel, двигаясь по улице Мурзинская, съехал с дороги и устроил жесткую аварию. В результате ДТП погибли два человека, столько же попали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия. Еще двое участников аварии с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города», — рассказали в ведомстве. Сейчас выясняются личности погибших.
На месте аварии работают оперативные службы. Ведется расследование, в рамках которого выясняют все обстоятельства трагедии.
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