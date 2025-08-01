Лавров оценил контакты США и России по Украине

Москва и Вашингтон с начала 2025 года ведут предметные переговоры по украинской тематике, и этот диалог уже приносит результаты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене (предыдущий глава США — прим URA.RU) противоречил здравому смыслу. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты», — пояснил Лавров. Он уточнил, что киевские власти согласились возобновить переговоры именно под давлением и благодаря настойчивым усилиям президента США Дональда Трампа. Его слова передает пресс-служба МИД РФ.
Глава МИД отметил, что прогресс в диалоге заметен прежде всего по причине изменившегося подхода американской стороны. В отличие от стран Европы, которые, по мнению Лаврова, занимают более агрессивную позицию, Вашингтон стремится учитывать реальные причины кризиса и готов обсуждать поиски устойчивого урегулирования с учетом интересов всех сторон.
Также Лавров подчеркнул, что США открыты к обсуждению формулы урегулирования ситуации на Украине в более широком контексте общеевропейской безопасности. В МИД добавили, что Москва рассчитывает на продолжение честного и взаимоуважительного диалога с американскими коллегами по украинскому вопросу.
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