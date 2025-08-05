Экс-начальнику радиотехнической службы ВМФ Лопатиеву вынесли приговор

Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ России Олег Лопатиев осужден на девять лет за мошенничество при работе с Минобороны. Об этом сообщил СК.
В ходе расследования было установлено, что в период с 2022 по 2025 годы Министерство обороны заключило контракты на поставку оборудования с двумя организациями — АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» — на общую сумму, превышающую 400 миллионов рублей. Контроль за исполнением данных контрактов был возложен на Лопатиева, говорится в сообщении от СК. Отмечается, что он был осужден на девять лет.
С 2022 года по 2025 годы Лопатиев получил от руководителей вышеуказанных компаний взятки в размере более восьми миллионов рублей. Денежные средства были переданы ему за общее покровительство при реализации контрактов, однако условия заключенных соглашений в итоге выполнены не были.
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