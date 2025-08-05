Экс-начальнику радиотехнической службы ВМФ Лопатиеву вынесли приговор

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Лопатиев был заключен под стражу в мае 2025 года
Лопатиев был заключен под стражу в мае 2025 года Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ России Олег Лопатиев осужден на девять лет за мошенничество при работе с Минобороны. Об этом сообщил СК. 

В ходе расследования было установлено, что в период с 2022 по 2025 годы Министерство обороны заключило контракты на поставку оборудования с двумя организациями — АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» — на общую сумму, превышающую 400 миллионов рублей. Контроль за исполнением данных контрактов был возложен на Лопатиева, говорится в сообщении от СК. Отмечается, что он был осужден на девять лет. 

С 2022 года по 2025 годы Лопатиев получил от руководителей вышеуказанных компаний взятки в размере более восьми миллионов рублей. Денежные средства были переданы ему за общее покровительство при реализации контрактов, однако условия заключенных соглашений в итоге выполнены не были. 

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Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ России Олег Лопатиев осужден на девять лет за мошенничество при работе с Минобороны. Об этом сообщил СК.  В ходе расследования было установлено, что в период с 2022 по 2025 годы Министерство обороны заключило контракты на поставку оборудования с двумя организациями — АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» — на общую сумму, превышающую 400 миллионов рублей. Контроль за исполнением данных контрактов был возложен на Лопатиева, говорится в сообщении от СК. Отмечается, что он был осужден на девять лет.  С 2022 года по 2025 годы Лопатиев получил от руководителей вышеуказанных компаний взятки в размере более восьми миллионов рублей. Денежные средства были переданы ему за общее покровительство при реализации контрактов, однако условия заключенных соглашений в итоге выполнены не были. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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