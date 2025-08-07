Единственный бар из Екатеринбурга попал в топ лучших в России

Бар «Коллектив» вошел в шорт-лист премии WHERE2DRINK 2025
«Коллектив» почитаем и у самих екатеринбуржцев
Лишь один бар из 33 заведений Екатеринбурга смог попасть в шорт-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK. Лучшим местом для отдыха в столице Урала признали «Коллектив», рассказали URA.RU организаторы.  

«В связи с тем, что некоторые заведения набрали одинаковое количество баллов, в шорт-лист 2025 года вошло 62 бара. Один из Екатеринбурга — это „Коллектив“», — говорится в сообщении.

Какой бар будет назван лучшим в России, станет известно 22 августа. Награждение пройдет в Нижнем Новгороде.

WHERE2DRINK отражает рост барной культуры в регионах и доказывает, что выдающиеся бары есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в разных уголках страны. Кроме этого, премия считается ориентиром для тех, кто ищет лучшие заведения России. 

