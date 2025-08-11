На Украине облили краской памятный знак «Тень Пушкина»

«Тень Пушкина» могут демонтировать
«Тень Пушкина» могут демонтировать

В центре Одессы (Украина) неизвестные облили серой краской памятный знак «Тень Пушкина», установленный на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

На месте происшествия также обнаружена табличка, информирующая о проведении работ по «реорганизации пространства». Информация о том, будет ли арт-объект демонтирован полностью, не уточняется.

Решение о судьбе памятного знака обсуждалось на уровне городских властей. В декабре 2023 года топонимическая комиссия Одесского горсовета рекомендовала демонтировать «Тень Пушкина». В проекте решения исполкома отмечалось, что объект якобы содержит символику «российской имперской политики».

Арт-объект «Тень Пушкина» был создан в 2013 году из специально обожженного высококачественного кирпича на месте бывшей гостиницы «Дом Рено», где в начале XIX века жил Александр Пушкин во время ссылки. Памятный знак выполнен в виде трехметрового силуэта на тротуаре, который содержит гротескные черты гения русской поэзии.

