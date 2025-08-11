В МИД РФ отреагировали на угрозы НАТО в отношении Калининграда

Рябков: Россия обеспечит безопасность Калининграда всеми необходимыми средствами
Россия будет защищать Калининград, заявил Рябков
Россия будет защищать Калининград, заявил Рябков Фото:

Калининградская область является неотъемлемой частью России, и ее безопасность будет обеспечена всеми необходимыми средствами, несмотря на угрозы со стороны НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать безопасность Калининградской области», — передает слова Рябкова РИА Новости. Россия продолжает доводить до американской стороны свои озабоченности по вопросам безопасности, особенно в отношении Калининградской области.

Эти заявления прозвучали после провокационных высказываний командующего армией США в Европе Кристофера Донахью о планах НАТО по «подавлению оборонительного потенциала» региона. Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев предупредил, что любое военное посягательство на регион встретит сокрушительный ответ, включая меры ядерного сдерживания.

