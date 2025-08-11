Аэропорт Самары приостановил работу

Росавиация: в воздушной гавани Самары введены временные ограничения на полеты
Ограничения введены в целях безопасности полетов
Ограничения введены в целях безопасности полетов

Самарский аэропорт Курумоч временно ограничил работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.

«Аэропорт Самара (Курумоч)Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Кореняко в telegram-канале. Это необходимо для безопасности гражданских полетов.

Ранее подобные ограничения были введены в саратовском аэропорту Гагарин. Они действуют до сих пор. Кроме того, заявлялось об ограничениях в воздушной гавани Волгограда и Калуги. Однако позже они были сняты.

