Аэропорт Самары приостановил работу

Самарский аэропорт Курумоч временно ограничил работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Кореняко в telegram-канале. Это необходимо для безопасности гражданских полетов.
Ранее подобные ограничения были введены в саратовском аэропорту Гагарин. Они действуют до сих пор. Кроме того, заявлялось об ограничениях в воздушной гавани Волгограда и Калуги. Однако позже они были сняты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.