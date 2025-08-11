Атлет из Белгорода установил новый мировой рекорд

Спортсмен поднял над головой рывком гирю в 90 килограммов, сообщил Паллер
Спортсмен поднял над головой рывком гирю в 90 килограммов, сообщил Паллер Фото:

Белгородский атлет Давид Шамей установил новый мировой рекорд по рывку гири одной рукой в рамках турнира «Силовое гиревое девятиборье». Об этом сообщил президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

«Давид Шамей установил новый рекорд мира по вырыванию гири одной рукой», — заявил Паллер. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что в июле Шамей установил рекорд по поднятию гири весом 100,1 килограмма толчком (взятием на плечо). А сейчас спортсмен поднял рывком над головой гирю весом 90 килограммов. Рекорд официально зафиксирован федерацией силового гиревого девятиборья и признан движением «Сильнейшая нация мира».

Ранее спортсмен из Санкт-Петербурга Алексей Тюкалов одержал победу на престижном международном турнире Arnold Classic USA. Он стал абсолютным чемпионом среди профессионалов в тяжелом весе по армлифтингу в дисциплине «сила хвата».

