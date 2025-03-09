09 марта 2025
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07 марта 2025

Петербургский спортсмен установил мировой рекорд на турнире Арнольда Шварценеггера

Петербуржец стал абсолютным чемпионом Arnold Classic USA
© Служба новостей «URA.RU»
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Arnold Classic USA является одним из самых авторитетных соревнований в мире силовых видов спорта
Arnold Classic USA является одним из самых авторитетных соревнований в мире силовых видов спорта Фото:

Спортсмен из Санкт-Петербурга Алексей Тюкалов одержал победу на престижном международном турнире Arnold Classic USA, став абсолютным чемпионом среди профессионалов в тяжелом весе по армлифтингу в дисциплине «сила хвата». Соревнования проходили в США и собрали лучших атлетов со всего мира.

«Выиграть, проиграть нельзя. Третий год подряд абсолютная победа на самом престижном в мире турнире Arnold Classic USA», — написал Тюкалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В рамках турнира спортсмен установил новый мировой рекорд в дисциплине, требующей невероятной силы и выносливости.

Суть испытания заключается в том, чтобы одной рукой оторвать от земли специальный ролик с нестандартным прямоугольным грифом и круглой вращающейся ручкой диаметром шесть сантиметров. Данный вид состязаний является одним из самых сложных в армлифтинге, так как требует максимальной концентрации и развитой силы пальцев и кисти.

Arnold Classic USA является одним из самых авторитетных соревнований в мире силовых видов спорта, ежегодно собирающим лучших атлетов со всего мира. Турнир был основан легендарным бодибилдером и актером Арнольдом Шварценеггером совместно с Джимом Лоримером. Он проводится более 30 лет и за это время приобрел репутацию одного из самых престижных и зрелищных спортивных мероприятий в мире.

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Спортсмен из Санкт-Петербурга Алексей Тюкалов одержал победу на престижном международном турнире Arnold Classic USA, став абсолютным чемпионом среди профессионалов в тяжелом весе по армлифтингу в дисциплине «сила хвата». Соревнования проходили в США и собрали лучших атлетов со всего мира. «Выиграть, проиграть нельзя. Третий год подряд абсолютная победа на самом престижном в мире турнире Arnold Classic USA», — написал Тюкалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В рамках турнира спортсмен установил новый мировой рекорд в дисциплине, требующей невероятной силы и выносливости. Суть испытания заключается в том, чтобы одной рукой оторвать от земли специальный ролик с нестандартным прямоугольным грифом и круглой вращающейся ручкой диаметром шесть сантиметров. Данный вид состязаний является одним из самых сложных в армлифтинге, так как требует максимальной концентрации и развитой силы пальцев и кисти. Arnold Classic USA является одним из самых авторитетных соревнований в мире силовых видов спорта, ежегодно собирающим лучших атлетов со всего мира. Турнир был основан легендарным бодибилдером и актером Арнольдом Шварценеггером совместно с Джимом Лоримером. Он проводится более 30 лет и за это время приобрел репутацию одного из самых престижных и зрелищных спортивных мероприятий в мире.
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