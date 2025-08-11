Названа дата прощания с актером Иваном Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско состоится 13 августа. Оно пройдет в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре им. В. Ф. Комиссаржевской. Об этом рассказали в самом театре.
«Прощание с народным артистом России Краско Иваном Ивановичем состоится в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской 13 августа с 10:00 мск до 11:30 мск по адресу: Итальянская улица, д. 19», — сообщили в театре. Информацию об этом публикует ТАСС.
Церемония отпевания состоится на Комаровском мемориальном кладбище по адресу: улица Озерная, 52-а, в 13:30 по мск. Погребение пройдет на том же месте в 14:00 мск.
Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. В последние годы жизни он неоднократно проходил лечение в больницах и долгое время справлялся с осложнениями, вызванными инсультом. После последнего удара в 2023 году он не чувствовал часть тела и лица. Краско находился под пристальным присмотром врачей, а незадолго до смерти попал в реанимацию.
О смерти артиста первым сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Кроме того, о кончине Краско высказались его личная помощница, актеры Михаил Боярский, Андрей Ургант, Валерий Кухарешин, актриса Лариса Луппиан, режиссер Владимир Бортко, а также депутат Елена Драпеко. Многие из них до сих пор не могут поверить, что народного артиста больше нет. Подробнее об их реакции читайте в материале URA.RU.
