Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты

Росавиация: в аэропорту Казани введены временные ограничения
Ограничения введены в целях безопасности
Ограничения введены в целях безопасности

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прибытие и отправку воздушных судов. Подобные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт КАЗАНЬ <...> ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Сообщение опубликовано в telegram-канале

Ранее Росавиация предупредила, что самарский аэропорт Курумоч временно ограничил работу. Ограничения коснулись отправки и приема судов. 

