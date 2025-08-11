Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты

Ограничения введены в целях безопасности
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прибытие и отправку воздушных судов. Подобные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт КАЗАНЬ <...> ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее Росавиация предупредила, что самарский аэропорт Курумоч временно ограничил работу. Ограничения коснулись отправки и приема судов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!