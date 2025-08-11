Жителю Подмосковья грозит большой срок за сотрудничество с Киевом

Жителю Подмосковья Эдуарду Марченко запросили 19 лет лишения свободы за передачу координат аэродрома в Курске. Из них первые шесть лет обвиняемый проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.
«Прошу назначить подсудимому Эльдару Марченко наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием первых шест лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима», — сказала прокурор на заседании 2-го Западного военного суда. Подсудимый, в свою очередь, отказывается от дачи показаний и не признает вину, передает РИА Новости.
По версии следствия, Марченко приехал из Москвы в Курск в августе 2023 года, где передавал украинским спецслужбам информацию о городских объектах, а также производил расчет и корректировку украинских БПЛА. Беспилотники не достигли аэродрома: один из них взорвался над частным сектором, другой потерял управление и столкнулся с многоквартирным домом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.