Жителю Подмосковья грозит большой срок за сотрудничество с Киевом

Жителю Подмосковья грозит 19-летний срок за передачу Украине данных об аэродроме
Жителю Подмосковья Эдуарду Марченко запросили 19 лет лишения свободы за передачу координат  аэродрома в Курске. Из них первые шесть лет обвиняемый проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

«Прошу назначить подсудимому Эльдару Марченко наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием первых шест лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима», — сказала прокурор на заседании 2-го Западного военного суда. Подсудимый, в свою очередь, отказывается от дачи показаний и не признает вину, передает РИА Новости. 

По версии следствия, Марченко приехал из Москвы в Курск в августе 2023 года, где передавал украинским спецслужбам информацию о городских объектах, а также производил расчет и корректировку украинских БПЛА. Беспилотники не достигли аэродрома: один из них взорвался над частным сектором, другой потерял управление и столкнулся с многоквартирным домом. 

