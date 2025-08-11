В Коми перестал работать мобильный интернет

Интернет в Коми отключили в целях безопасности, сообщили в Минцифры
Интернет в Коми отключили в целях безопасности, сообщили в Минцифры

В Республике Коми временно введены ограничения на доступ к местному интернету. Эти меры введены в целях безопасности, сообщает Минцифры Республики. 

«В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории Республики Коми временно ограничена работа местного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту и обеспечение стабильности работы важных объектов», — говорится в обращении. Временные ограничения будут сняты сразу после завершения всех необходимых проверочных мероприятий.

По словам министра развития и связи Республики Коми Дениса Мчедлишвили, все системы функционируют в обычном режиме, а установленные ограничения носят исключительно профилактический характер. Жителям рекомендуется использовать Wi-Fi-сети для выхода в интернет.

