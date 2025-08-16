В российских школах станет в десять раз меньше детей мигрантов

Число детей-мигрантов, поступающих в школы Центральной России в 2025 году, резко сократилось почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в telegram-каналах.
Летом 2025 года в Калужской области заявления в школу подали только 91 детей иностранцев. Однако после обязательного тестирования на знание русского языка школы смогут принять лишь 36 учеников. «Это почти в 10 раз меньше, чем годом ранее», — уточняет telegram-канал Mash. А в прошлом году в школы региона приняли 250 детей-мигрантов.
Схожая ситуация зафиксирована и в других регионах Центральной России. В Воронежской области летом 2025 года тестирование попытались пройти только 16 детей-мигрантов, из которых успешно справились восемь, отметили в канале. В прошлом году школьные парты заняли около 200 приезжих ребят. В Туле из 62 протестированных детей только 30 смогли выполнить требования теста. В Тверской области, по распоряжению губернатора, подробная информация о результатах не разглашается.
Тестирование проводится по нескольким параметрам: оценивается умение будущих первоклассников вести диалог на русском языке, проверяется знание лексики и грамматики, а для поступающих во второй класс и выше — еще и грамотность. Проверка стартовала в апреле 20225 года.
Власти заверили, что дети, не прошедшие тестирование с первой попытки, не останутся без поддержки: у них будет возможность пересдать экзамен до 1 сентября. Если и эта попытка окажется неудачной, школьникам предложат пройти специальные курсы русского языка, чтобы они могли начать обучение даже после официального старта учебного года.
