Девушку погибшего во время штурма военного Эрнеста объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск Кристину Данилову — девушку погибшего российского военного Сергея Грицая, известного под позывным "Эрнест". Информация о розыске Даниловой появилась в соответствующей базе ведомства. Известно, что "Эрнст" вместе с сослуживцем Дмитрием Лысаковским (позывной «Гудвин») рассказали, предположительно, о преступлениях руководителей их подразделения, после чего из отправили в пехоту, где они по их ночлегу на позиции ужарил дрон ВСУ.
"Основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - говорится в соответствующей базе ведомства. Однако подробности и конкретную статью в МВД не уточнили.
В комментарии для РБК Данилова заявила, что официального уведомления о розыске не получала. Сейчас она пытаюсь выяснить свой процессуальный статус. Для этого она звонила по номеру телефона, указанному в карточке розыска, но ей не смогли предоставить никакой информации и не подтвердили факт розыска. Также собеседник сказал девушке другой номер отдела полиции, где на звонки ей не ответили.
В 2024 году военный вместе с сослуживцем Дмитрием Лысаковским опубликовали видео, в котором представились позывными "Эрнест" и "Гудвин" и сообщили, что служат в «87-м полку». По их словам, их направили в пехоту с целью «не допустить выживания». Минобороны организовало проверку по факту данного заявления. Как сообщили общественники и военкоры, бойцов, предположительно, могли умышленно отправить на штурм, так как те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения.
В видеозаписи "Гудвин" заявил, что в подразделении под руководством командира с позывным "Злой" имеют место различные явления, которые, по его мнению, не должны существовать. "Эрнест" сообщил, что вместе с сослуживцем получил приказ перейти из операторов беспилотников в пехотные части без разъяснения причин. Как утверждали военные, решение о переводе принял "Злой". В Минобороны пояснили, что авторы видео проходили службу в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа. С 9 сентября, по информации источника, военные занимали позиции в 3-3,5 километрах от передовой, закрепляясь в районе освобожденного населенного пункта Лесовка. Вечером 12 сентября они ушли на ночлег в частный одноэтажный дом и его подвал, а около 22:00 несколько бойцов, включая «Эрнеста», предположительно, погибли из-за сброса на здание противотанковой мины с дрона ВСУ типа «Баба Яга». Сейчас «Гудвин» числится пропавшим без вести.
В сентябре 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову разобраться в ситуации. Кроме того, ранее МВД также объявило в розыск Евгению Яренкевич — вдову Дмитрия Лысаковского.
