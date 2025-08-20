В России запретили песни рэперов OG Buda и Платины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В песнях рэперов нашли пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
В песнях рэперов нашли пропаганду наркотиков и оправдание терроризма Фото:

20 августа 2025 года Преображенский районный суд Москвы признал песни рэп-исполнителя OG Buda (Григория Ляхова) и Платины (Роберта Плаудиса) запрещенными к распространению на территории России. Об этом сообщает пресс-служба суда. В список попали композиции «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Причиной стали обвинения в пропаганде наркотиков, аморального поведения и оправдании терроризма.

«В текстах указанных композиций содержатся элементы пропаганды наркотических средств, а также фрагменты, оправдывающие террористическую деятельность и антиобщественный образ жизни», — отметили в пресс-службе суда, передает ТАСС. Инициатором проверки стал Роскомнадзор, который получил обращения граждан с жалобами на содержание песен

Ранее суд запретил распространение пяти песен группы «Ленинград». В решении суда указано, что тексты содержат «скрытые приемы убеждающего воздействия» на сознание несовершеннолетних. Суд согласился с доводами обвинения и постановил ограничить распространение спорных треков на территории РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
20 августа 2025 года Преображенский районный суд Москвы признал песни рэп-исполнителя OG Buda (Григория Ляхова) и Платины (Роберта Плаудиса) запрещенными к распространению на территории России. Об этом сообщает пресс-служба суда. В список попали композиции «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Причиной стали обвинения в пропаганде наркотиков, аморального поведения и оправдании терроризма. «В текстах указанных композиций содержатся элементы пропаганды наркотических средств, а также фрагменты, оправдывающие террористическую деятельность и антиобщественный образ жизни», — отметили в пресс-службе суда, передает ТАСС. Инициатором проверки стал Роскомнадзор, который получил обращения граждан с жалобами на содержание песен Ранее суд запретил распространение пяти песен группы «Ленинград». В решении суда указано, что тексты содержат «скрытые приемы убеждающего воздействия» на сознание несовершеннолетних. Суд согласился с доводами обвинения и постановил ограничить распространение спорных треков на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...