Чемезов рассказал, чем «Ростех» шокировал Запад

Госкорпорация «Ростех» за первые шесть месяцев 2025 года поставила российским войскам 65% особо востребованного вооружения и военной техники от годового плана. Об этом сообщили глава компании Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что темпы выполнения оборонного заказа превышают ожидания и вызывают удивление у западных стран.
«По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением — за первые полгода поставили в войска 65% от годового плана. Запад в шоке от наших темпов», — заявил Чемезов. Его слова приводит РИА Новости.
Глава «Ростеха» добавил, что производство отдельных видов продукции с начала специальной военной операции выросло в десятки раз и продолжает увеличиваться. По его данным, в 2024 году выпуск легкобронированной техники и танков вырос в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии — в 1,3 раза, для бронетехники — в 2,1 раза, а снарядов РСЗО — в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «Ростех» выполнил гособоронзаказ в 2024 году почти полностью. За первое полугодие этого года было выполнено 65% поставок готового вооружения и 50% средств поражения и боеприпасов.
Он отметил, что госкорпорация «Ростех» играет ключевую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, участвуя в решении национальных задач, от медицинских изделий до космических технологий. Мишустин также подчеркнул важность «Ростеха» в обеспечении обороноспособности страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.