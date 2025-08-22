В РФ дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение о дисквалификации российских легкоатлетов Артема и Надежды Зубковых за отказ пройти допинг-контроль. Об этом рассказали в пресс-службе РУСАДА.
«Оба спортсмена отказались сдавать пробы, что является нарушением пункта 4.3 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП), после чего признали нарушение и получили сокращение срока на основании п. 12.8.1 ОАП», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводит Sport24.
Изначально спортсмены получили автоматическую дисквалификацию сроком на четыре года. Впоследствии они признали свою вину и отказались от проведения слушаний, что позволило сократить срок их отстранения до трех лет.
Артем Зубков выступает в таких дисциплинах как прыжок в длину и тройной прыжок, в то время как Надежда Зубкова специализируется на спринтерских дистанциях. Оба атлета защищают честь Хабаровского края на Всероссийских соревнованиях. В итоге пара будут находиться под дисквалификацией до 2 февраля 2028 года.
