В РФ дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил

Легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых дисквалифицировали на 3 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РУСАДА дисквалифицировало Зубковых на три года
РУСАДА дисквалифицировало Зубковых на три года Фото:

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение о дисквалификации российских легкоатлетов Артема и Надежды Зубковых за отказ пройти допинг-контроль. Об этом рассказали в пресс-службе РУСАДА.

«Оба спортсмена отказались сдавать пробы, что является нарушением пункта 4.3 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП), после чего признали нарушение и получили сокращение срока на основании п. 12.8.1 ОАП», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводит Sport24.

Изначально спортсмены получили автоматическую дисквалификацию сроком на четыре года. Впоследствии они признали свою вину и отказались от проведения слушаний, что позволило сократить срок их отстранения до трех лет.

Артем Зубков выступает в таких дисциплинах как прыжок в длину и тройной прыжок, в то время как Надежда Зубкова специализируется на спринтерских дистанциях. Оба атлета защищают честь Хабаровского края на Всероссийских соревнованиях. В итоге пара будут находиться под дисквалификацией до 2 февраля 2028 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение о дисквалификации российских легкоатлетов Артема и Надежды Зубковых за отказ пройти допинг-контроль. Об этом рассказали в пресс-службе РУСАДА. «Оба спортсмена отказались сдавать пробы, что является нарушением пункта 4.3 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП), после чего признали нарушение и получили сокращение срока на основании п. 12.8.1 ОАП», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводит Sport24. Изначально спортсмены получили автоматическую дисквалификацию сроком на четыре года. Впоследствии они признали свою вину и отказались от проведения слушаний, что позволило сократить срок их отстранения до трех лет. Артем Зубков выступает в таких дисциплинах как прыжок в длину и тройной прыжок, в то время как Надежда Зубкова специализируется на спринтерских дистанциях. Оба атлета защищают честь Хабаровского края на Всероссийских соревнованиях. В итоге пара будут находиться под дисквалификацией до 2 февраля 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...