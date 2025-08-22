Восточный Крым остался без воды из-за аварии под Феодосией

Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«В районе города Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой ряд населенных пунктов восточного Крыма. <...> В целях обеспечения населения питьевой водой организован подвоз воды в 10 населенных пунктов», — написал Аксенов в своем telegram-канале.
Он добавил, что на сегодняшний день водоснабжение также отсутствует в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке. Для обеспечения жителей всех этих населенных пунктов организована доставка воды. Всего для удовлетворения потребностей населения привлечены 25 автоцистерн, не считая техники, уже находящейся в распоряжении местных властей.
В настоящее время на месте аварии проводится активная ликвидация ее последствий. Для ускорения восстановительных мероприятий привлечены семь единиц специализированной техники и тридцать сотрудников. Работы уже выполняются. По словам Аксенова, завершить основные восстановительные работы и поэтапное наполнение системы планируется в ночные часы или утром 23 августа. Ожидается, что подача питьевой воды по трубопроводу будет полностью восстановлена к концу завтрашнего дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.