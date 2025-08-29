В Сумской области ВС РФ ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами», — рассказали в силовых структурах РИА Новости. Руст добровольно отправился на Украину в 2023 году, где присоединился к третьему полку ССО. До этого он принимал участие в ряде международных миссий НАТО, в том числе в Афганистане и Мали. В 2017 году прошел отбор в элитные подразделения эстонского спецназа.
Ранее сообщалось, что подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли серьезные потери на Сумском направлении, включая руководство, в результате ракетного удара по командному пункту. Значительные потери среди личного состава были зафиксированы в ходе боевых действий в районе Андреевки.
