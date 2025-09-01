СК завершил расследование в отношении бывшего полковника Минобороны Тимофеева

Фигурант дела получил незаконное вознаграждение за содействие коммерческой организации
Фигурант дела получил незаконное вознаграждение за содействие коммерческой организации
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего врио начальника управления ремонта бронетанкового вооружения и техники, а также военной автомобильной техники Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении <...> Ильи Тимофеева», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Тимофееву предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурант дела получил незаконное вознаграждение за содействие коммерческой организации при реализации государственных контрактов.

В 2022 году ООО «Спецтехника» заключило с государственным заказчиком несколько крупных контрактов на ремонт автомобильной техники. Контроль за исполнением этих контрактов был возложен на Тимофеева. Он получил взятку в размере более 6,6 млн рублей от представителя коммерческой структуры за покровительство и содействие при заключении договоров. В результате преступных действий, условия контрактов по ремонту техники выполнены не были. Это привело к значительному ущербу Минобороны России.

В отношении Тимофеева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, для обеспечения возможного взыскания штрафа, на принадлежащий обвиняемому автомобиль наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Московский гарнизонный военный суд.

