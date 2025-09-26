В Грузии изрисовали портреты погибших украинских наемников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Котенок отметил, что местные активисты требует срочно наказать тех, кто испортил портреты погибших наемников
Котенок отметил, что местные активисты требует срочно наказать тех, кто испортил портреты погибших наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тбилиси неизвестные лица нанесли граффити на портреты наемников, которые погибли, сражаясь в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Тбилиси кто-то изрисовал портреты погибших боевиков ВСУ, в т.ч. грузинских легионеров, отправившихся на Украину, чтобы убивать русских, но уничтоженных Русской Армией», — написал Котенок в своем telegram-канале. Местные активисты, придерживающиеся прозападных взглядов, активно требуют установить личности и привлечь к ответственности тех, кто, по их мнению, посягнул на «святые» ценности. Они заявляют о намерении заняться поисками самостоятельно и угрожают применить силу в случае обнаружения виновных. В то же время большинство жителей проявляет безразличие к произошедшему.

С 2014 года наемники, входящие в состав «Грузинского легиона», принимают участие в боевых действиях на территории Донбасса на стороне Вооруженных сил Украины. Руководитель формирования Мамука (Ушанги) Мамулашвили был заочно осужден российским судом к 23 годам лишения свободы.

Судом было установлено, что в период с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили занимался вербовкой наемников из государств, не являющихся сторонами конфликта, а впоследствии организовывал их обучение и вооружение, а также направлял их для участия в боевых действиях. За совершенные действия обвиняемый получил вознаграждение, размер которого составил сумму, эквивалентную более чем 23 миллионам рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тбилиси неизвестные лица нанесли граффити на портреты наемников, которые погибли, сражаясь в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «В Тбилиси кто-то изрисовал портреты погибших боевиков ВСУ, в т.ч. грузинских легионеров, отправившихся на Украину, чтобы убивать русских, но уничтоженных Русской Армией», — написал Котенок в своем telegram-канале. Местные активисты, придерживающиеся прозападных взглядов, активно требуют установить личности и привлечь к ответственности тех, кто, по их мнению, посягнул на «святые» ценности. Они заявляют о намерении заняться поисками самостоятельно и угрожают применить силу в случае обнаружения виновных. В то же время большинство жителей проявляет безразличие к произошедшему. С 2014 года наемники, входящие в состав «Грузинского легиона», принимают участие в боевых действиях на территории Донбасса на стороне Вооруженных сил Украины. Руководитель формирования Мамука (Ушанги) Мамулашвили был заочно осужден российским судом к 23 годам лишения свободы. Судом было установлено, что в период с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили занимался вербовкой наемников из государств, не являющихся сторонами конфликта, а впоследствии организовывал их обучение и вооружение, а также направлял их для участия в боевых действиях. За совершенные действия обвиняемый получил вознаграждение, размер которого составил сумму, эквивалентную более чем 23 миллионам рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...