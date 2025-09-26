В Тбилиси неизвестные лица нанесли граффити на портреты наемников, которые погибли, сражаясь в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«В Тбилиси кто-то изрисовал портреты погибших боевиков ВСУ, в т.ч. грузинских легионеров, отправившихся на Украину, чтобы убивать русских, но уничтоженных Русской Армией», — написал Котенок в своем telegram-канале. Местные активисты, придерживающиеся прозападных взглядов, активно требуют установить личности и привлечь к ответственности тех, кто, по их мнению, посягнул на «святые» ценности. Они заявляют о намерении заняться поисками самостоятельно и угрожают применить силу в случае обнаружения виновных. В то же время большинство жителей проявляет безразличие к произошедшему.
С 2014 года наемники, входящие в состав «Грузинского легиона», принимают участие в боевых действиях на территории Донбасса на стороне Вооруженных сил Украины. Руководитель формирования Мамука (Ушанги) Мамулашвили был заочно осужден российским судом к 23 годам лишения свободы.
Судом было установлено, что в период с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили занимался вербовкой наемников из государств, не являющихся сторонами конфликта, а впоследствии организовывал их обучение и вооружение, а также направлял их для участия в боевых действиях. За совершенные действия обвиняемый получил вознаграждение, размер которого составил сумму, эквивалентную более чем 23 миллионам рублей.
