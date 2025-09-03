Экономист назвал условие для увеличения ставки НДФЛ

Аналитик Разуваев: ставка НДФЛ может вырасти до 25%, если цены на нефть упадут
НДФЛ в России могут поднять
НДФЛ в России могут поднять Фото:

Минимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России может быть увеличена до 25% при условии серьезного падения цен на нефть. Об этом сообщил финансовый аналитик Александр Разуваев. Сейчас в стране действует прогрессивная шкала НДФЛ с минимальной ставкой 13%.

«[Серьезное повышение минимальной ставки НДФЛ может произойти] в том случае, если совсем у нас будут проблемы с бюджетом, то есть нефть будет прилично дешевле, чем сейчас. В случае повышения минимальный процент может составить 25%. Такое вполне может быть, а верхняя планка тогда установится на уровне 50%», — рассказал Разуваев. Его слова передает издание «Абзац».

С 1 января 2025 года в России действует пять ставок налога на доходы физических лиц. По данным «Абзаца», граждане с годовым доходом до 2,4 млн рублей платят 13%. Для доходов от 2,4 млн до пяти млн рублей применяется ставка 15%, от пяти до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Ранее в Госдуме предложили освободить от НДФЛ родителей, рано вышедших из декрета. Автором инициативы стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

