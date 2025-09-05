Путин объяснил значимость газопровода «Сила Сибири-2»

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» взаимовыгодный проект для всех участников. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, назвав его также самым крупнейшим в мире.
«[„Сила Сибири-2“] взаимовыгодный проект. <...> Это один из крупнейших энергетических проектов в мире», — отметил Путин в ходе заседания Восточного экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Премьер Монголии в ходе переговоров заверил, что правительство страны окажет всестороннюю поддержку строительству «Силы Сибири-2». По его словам, Монголия готова приступить к строительству магистрали на своей территории сразу после завершения подготовительных работ.
«Сила Сибири-2» — это масштабный газопровод, который должен соединить российские месторождения с потребителями в Китае через территорию Монголии. Переговорный процесс по проекту ведется с 2020 года. Маршрут «Силы Сибири — 2» начинается на Ямале, проходит через Западную Сибирь, Красноярский край и Иркутскую область, Монголию и достигает Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае.
С 3 по 6 сентября проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В нем принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
