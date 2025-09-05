Экс-главу компании осудили за хищение 40 млн рублей по госконтрактам Минобороны

Бывший генеральный директор компании «Эльбро» Иван Мальцев признан виновным в хищении более 40 миллионов рублей по госконтрактам Минобороны и приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО „Эльбро“ Ивана Мальцева», — рассказали в пресс-службе ТАСС. Суд назначил Мальцеву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. В течение года после отбытия наказания Мальцеву запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.
Преступление было совершено при выполнении контрактов по государственному оборонному заказу, заключенных между Минобороны России и АО «31-й государственный проектный институт специального строительства» (АО «31-й ГПИСС»). Общая сумма договоров составляла свыше 1,5 млрд рублей. Работы предполагалось проводить на объектах, расположенных в Тверской области и Алтайском крае.
В 2023 году руководители АО «31-й ГПИСС» Александр Молодченко и Ольга Павлова, действуя совместно с Иваном Мальцевым, организовали закупку строительных материалов по завышенным ценам. Для этого в качестве соисполнителя привлекли ООО «Эльбро», генеральным директором которого на тот момент являлся Мальцев. Преступная схема заключалась в искусственном завышении стоимости закупаемых материалов, что позволило похитить из бюджета свыше 40 млн рублей. Полученные средства фигуранты дела распределили между собой и распорядились ими по собственному усмотрению.
