Злоупотребление при формировании тарифов ЖКХ: как определить и что делать

Ресурсные и обслуживающие организации в России включают в тарифы ЖКХ необоснованные расходы, такие как корпоративные мероприятия, покупку дорогих автомобилей и оплату поездок сотрудников. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, подчеркнув, что подобные нарушения недопустимы.
Прокуратура уже добилась корректировки тарифов на сумму свыше 5,7 млрд рублей, а надзор за такими злоупотреблениями усилен. Как граждане могут распознать завышения и защитить свои права — в материале URA.RU.
Необоснованные расходы в тарифах ЖКХ
Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью РБК рассказал о систематических нарушениях при формировании тарифов ЖКХ. «Прокурорами выявляются случаи, когда в тарифные решения необоснованно включаются ранее учтенные затраты, а также расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг», — отметил он. По его словам, в тарифы включаются затраты на корпоративы, онлайн-тренинги, командировки сотрудников и даже проезд к местам отдыха их семей. Среди примеров — приобретение автомобилей представительского класса и проведение обучающих семинаров в других регионах с полной оплатой.
Краснов подчеркнул необходимость устранения таких нарушений: «Я поручил прокурорам обеспечить пристальный надзор и давать принципиальную оценку любым фактам злоупотреблений». Благодаря прокурорским проверкам тарифы уже скорректированы на сумму более 5,7 млрд рублей, что позволило снизить финансовую нагрузку на граждан.
Что считается завышением тарифов
Завышение тарифов ЖКХ — это установление платы за коммунальные услуги, превышающей экономически обоснованный размер, установленный законодательством. Незначительные ошибки в расчетах не считаются завышением, но систематические и существенные нарушения, направленные на незаконную прибыль, подпадают под эту категорию. К признакам завышения относятся:
- Включение в тарифы расходов, не связанных с предоставлением услуг (корпоративы, автомобили, поездки);
- Использование устаревших или неверных методик расчета;
- Отсутствие прозрачности в формировании тарифов;
- Нарушение порядка согласования тарифов с регулирующими органами;
- Включение в тарифы затрат, которые должны нести собственники помещений.
Правовая база и ответственность
Формирование тарифов ЖКХ регулируется Жилищным кодексом РФ, федеральными законами «О теплоснабжении» и «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями правительства и региональными нормативными актами. Нарушение этих норм может повлечь уголовную ответственность по статьям УК РФ:
- Статья 159 (Мошенничество) — если завышение тарифов связано с хищением средств с умыслом;
- Статья 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) — для должностных лиц, использующих полномочия в корыстных целях;
- Статья 286 (Превышение должностных полномочий) — если действия выходят за пределы компетенции.
Ответственность могут нести руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, должностные лица органов власти. А также — бухгалтеры и другие сотрудники, участвующие в формировании тарифов.
«Тринадцатая платежка» и мошенничество с показаниями
Специалист по проблемам ТСЖ, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал о распространенной схеме мошенничества, связанной с так называемой «тринадцатой платежкой». В декабре гражданам приходят квитанции с якобы долгами за прошлые годы, например, за 2017–2018 годы, на суммы от 8 000 до 14 000 рублей. «Русский человек, опираясь на примету „закончить год без долгов“, оплачивает, не разбираясь», — отметил юрист, добавив, что такие начисления часто не имеют документального подтверждения. Когда жители запрашивают у управляющих компаний детализацию долгов, те не могут предоставить доказательств.
Еще одна проблема — мошенничество с показаниями счетчиков. «Ты можешь передавать показания онлайн или по телефону, а потом тебе говорят, что ты не сдавал. Доказать это практически невозможно», — пояснил Крохин. Управляющие компании пользуются отсутствием подтверждения передачи данных, начисляя лишние суммы. По мнению эксперта, это часть общего тренда на сбор дополнительных денег, особенно в конце года, когда граждане получают бонусы или премии.
Как бороться с завышениями
Если вы подозреваете, что в квитанциях начислены лишние суммы, важно действовать последовательно. Начните с запроса у управляющей компании подробной детализации платежей, особенно если речь идет о «тринадцатой платежке» или целевых сборах, которые вы не утверждали. По закону УК обязана предоставить помесячную разбивку, чтобы вы могли сверить данные с вашими квитанциями. Если компания отказывается предоставить информацию или не может обосновать начисления, обратитесь с жалобой в органы жилищного контроля или прокуратуру.
В случае выявления признаков мошенничества или злоупотреблений подайте заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела. Крохин отметил, что управляющие компании часто избегают судов, зная, что проиграют, если житель активно защищает свои права.
