В пермском городе Чердынь продолжат ремонт училища XIX века

В Чердыни (Пермский край) ищут подрядчика для продолжения ремонта в здании мужского приходского училища XIX века. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Ремонт внутренней лестницы и пола второго этажа объекта культурного наследия „Приходское училище“ в Чердыни. Начальная цена контракта один млн 379 тысяч рублей», — указано в документации тендера.
Здание мужского приходского училища было спроектировано архитектором Павлом Рудавским и построено в 1890-х годах. В настоящее время там находится отдел судебных приставов и отдел соцразвития Чердынского района. В 2022 году объект культурного наследия начали реставрировать. Внешне здание обновили, но остались незавершенными внутренние строительные работы.
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