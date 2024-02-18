В пермском городе Чердынь продолжат ремонт училища XIX века

В Чердыни отремонтируют историческое здание училища Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Чердыни (Пермский край) ищут подрядчика для продолжения ремонта в здании мужского приходского училища XIX века. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Ремонт внутренней лестницы и пола второго этажа объекта культурного наследия „Приходское училище“ в Чердыни. Начальная цена контракта один млн 379 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Здание мужского приходского училища было спроектировано архитектором Павлом Рудавским и построено в 1890-х годах. В настоящее время там находится отдел судебных приставов и отдел соцразвития Чердынского района. В 2022 году объект культурного наследия начали реставрировать. Внешне здание обновили, но остались незавершенными внутренние строительные работы.