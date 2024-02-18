18 февраля 2024
17 февраля 2024

В пермском городе Чердынь продолжат ремонт училища XIX века

© Служба новостей «URA.RU»
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Настя Вохмянина. Тюмень, зеркало, реставрация
В Чердыни отремонтируют историческое здание училища Фото:

В Чердыни (Пермский край) ищут подрядчика для продолжения ремонта в здании мужского приходского училища XIX века. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Ремонт внутренней лестницы и пола второго этажа объекта культурного наследия „Приходское училище“ в Чердыни. Начальная цена контракта один млн 379 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Здание мужского приходского училища было спроектировано архитектором Павлом Рудавским и построено в 1890-х годах. В настоящее время там находится отдел судебных приставов и отдел соцразвития Чердынского района. В 2022 году объект культурного наследия начали реставрировать. Внешне здание обновили, но остались незавершенными внутренние строительные работы.

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В Чердыни (Пермский край) ищут подрядчика для продолжения ремонта в здании мужского приходского училища XIX века. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Ремонт внутренней лестницы и пола второго этажа объекта культурного наследия „Приходское училище“ в Чердыни. Начальная цена контракта один млн 379 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Здание мужского приходского училища было спроектировано архитектором Павлом Рудавским и построено в 1890-х годах. В настоящее время там находится отдел судебных приставов и отдел соцразвития Чердынского района. В 2022 году объект культурного наследия начали реставрировать. Внешне здание обновили, но остались незавершенными внутренние строительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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