Участник СВО добивается переселения матери-инвалида из умирающей пермской деревни

В Пермском крае ветеран труда, инвалид третьей группы Капитолина Тиунова не может переехать из умирающего поселка Базуево (Гайнский округ). Женщина состоит на учете у кардиолога в Перми и нуждается в постоянной медицинской помощи. Об этом в соцсетях рассказал сын пермячки, участник спецоперации Егор Тиунов. Более четырех месяцев он ведет переписку с руководством Гайнского округа, пытаясь добиться от власти организации к поселку дороги и предоставления медицинского обслуживания.
«Я — участник СВО. Обращаюсь к вам (главе Гайнского округа — прим. URA.RU) по поводу своей матери Тиуновой Капитолины Васильевны, проживающей по адресу: Пермский край, деревня Базуево. Моя мать ветеран труда, инвалид третьей группы, состоит на учете в г. Перми в кардиологическом центре и нуждается в постоянной медицинской помощи. Проблема в том, что в деревне Базуево нет дорожного сообщения, нет медпункта, магазина, связи. Прошло четыре года, как жителей одной из трех деревень, между которыми один-два километра. Обещали в 2022 — 2023 г. переселить оставшиеся две. Попросили срочно оформить все документы. Мама три месяца оформляла документы и оформила. А администрация уже четыре года не может организовать обещанное переселение», — цитирует свое письмо, направленное в адрес главы муниципалитета Елизаветы Шалгинских, Егор Тиунов.
По словам ветерана спецоперации, его мама вынуждена время от времени проживать у дочерей в Гайнах. «Им приходится постоянно удерживать ее, уговаривать остаться. Но мама переживает и беспокоится за свой дом, огород, за хозяйство в деревне», — отмечает Тиунов. Мужчина отмечает, что в июле текущего года он получил ответ из местной управы. В нем говорится, что власти вручили женщине пожарный оповещатель и предложили ей зарегистрироваться на портале Госсуслуги, чтобы получить 15 тысяч рублей в материальной помощи.
Запись, опубликованную в Сети, прокомментировала администрация Гайнского округа. В мэрии пояснили, что переселение жителей деревни «пока не планируется», а деньги на ремонт дороги будут выделены только «при наличии источников финансирования». «Переселение жителей деревни Базуево пока не планируется поскольку получены отказы от большинства жителей на проведение данного мероприятия. Средства на ремонт автомобильной дороги будут планироваться при формировании бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы при наличии источников финансирования», — сказано в ответе чиновников. Также местные власти отмечают, что мать ветерана СВО «регулярно наблюдается в поликлинике по месту проживания» и при необходимости к ней направляют медика для осмотра на дому.
Деревня Базуево расположена не дальше 20 километров от окружного центра. По данным Всероссийской переписи населения (2010 год), в ней проживало 26 человек.
