«Уральские авиалинии» вопреки санкциям получили 20 американских запчастей

23 августа 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Авиаперевозчик нашел способ получать детали, необходимые для обслуживания самолетов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Авиакомпания «Уральские авиалинии» с февраля 2022 года ввезла более 20 единиц американского оборудования. Всего же российские авиакомпании купили запчастей на сумму не менее 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает издание Reuters, изучившее таможенные документы. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ с февраля 2022 года ввезла более 20 единиц американского оборудования для своих самолетов, несмотря на санкции. В общей сложности с мая прошлого года по конец июня 2023-го российские авиакомпании купили авиазапчастей на сумму не менее 1,2 млрд долларов», — сообщает издание. Среди предметов, которые закупали авиакомпании, как необходимые для работы самолетов приборы Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи кабины и шасси, так и кофеварки, телефонные трубки для стюардесс и сиденья для туалетов. Детали поступали в Россию через страны-посредники — Таджикистан, ОАЭ, Турцию, Китай и Кыргызстан. URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний», но там не стали комментировать ситуацию. Страны Запада и Евросоюза ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. После этого у российских авиаперевозчиков начались проблемы с перелетами. Президент России Владимир Путин называл решения недружественных стран «неадекватными». Тем не менее, в России есть все условия для замещения иностранных самолетов, таких как Boeing и Airbus, уверены эксперты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с февраля 2022 года ввезла более 20 единиц американского оборудования. Всего же российские авиакомпании купили запчастей на сумму не менее 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает издание Reuters, изучившее таможенные документы. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ с февраля 2022 года ввезла более 20 единиц американского оборудования для своих самолетов, несмотря на санкции. В общей сложности с мая прошлого года по конец июня 2023-го российские авиакомпании купили авиазапчастей на сумму не менее 1,2 млрд долларов», — сообщает издание. Среди предметов, которые закупали авиакомпании, как необходимые для работы самолетов приборы Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи кабины и шасси, так и кофеварки, телефонные трубки для стюардесс и сиденья для туалетов. Детали поступали в Россию через страны-посредники — Таджикистан, ОАЭ, Турцию, Китай и Кыргызстан. URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний», но там не стали комментировать ситуацию. Страны Запада и Евросоюза ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. После этого у российских авиаперевозчиков начались проблемы с перелетами. Президент России Владимир Путин называл решения недружественных стран «неадекватными». Тем не менее, в России есть все условия для замещения иностранных самолетов, таких как Boeing и Airbus, уверены эксперты.