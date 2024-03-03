В Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
«Фигуранты незаконно проникли в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Налетчики под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись», — говорится на сайте полицейского главка.
Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска. У них нашли все похищенные вещи. Полицейские сейчас проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.
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