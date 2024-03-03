Два пермяка под видом полицейских совершили дерзкое ограбление. Видео

04 марта 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

При ограблении преступники угрожали пистолетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигуранты незаконно проникли в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Налетчики под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись», — говорится на сайте полицейского главка. Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска. У них нашли все похищенные вещи. Полицейские сейчас проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

В Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигуранты незаконно проникли в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Налетчики под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись», — говорится на сайте полицейского главка. Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска. У них нашли все похищенные вещи. Полицейские сейчас проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.