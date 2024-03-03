03 марта 2024

Два пермяка под видом полицейских совершили дерзкое ограбление. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, пистолет, свисток, кобура, полиция, наручники
При ограблении преступники угрожали пистолетом Фото:

В Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Фигуранты незаконно проникли в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Налетчики под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись», — говорится на сайте полицейского главка.

Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска. У них нашли все похищенные вещи. Полицейские сейчас проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

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В Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигуранты незаконно проникли в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Налетчики под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись», — говорится на сайте полицейского главка. Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска. У них нашли все похищенные вещи. Полицейские сейчас проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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