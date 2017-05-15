Кураторы задумались: подходит ли Тунгусов на вице-губернатора

19:29 15 мая 2017 0

Владимир Тунгусов должен был стать "Гайдой" или "Дубичевым", но он остался самостоятельным субъектом действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

19 мая исполнится год с момента перехода руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова на должность главы администрации губернатора Свердловской области. Тогда, воспользовавшись рукотворным политическим кризисом в регионе, опираясь на поддержку младшего партнера УГМК Андрея Козицына, он добился от Кремля своего повышения до регионального уровня, что для конфликтовавших более 20 лет областных и городских чиновников стало настоящим шоком.

Спустя год Владимир Тунгусов переживает первую крупную атаку на свои позиции. Как стало известно «URA.RU», дальнейшее нахождение главы администрации в статусе первого вице-губернатора поставлено под сомнение. «Тунгусов выбивается из принятого образа вице-губернатора по внутренней политике, — утверждает свердловский единоросс, знающий требования федерального руководства. — В понимании управления внутренней политики Кремля куратор внутренней политики — менеджер губернатора, ориентированный на исполнение федеральных политических установок с учетом региональной специфики и работу с местными элитами для реализации целей губернатора. Очевидно, что Владимир Георгиевич человек другого склада».

Владимир Тунгусов (второй справа) — единственный в свердловском кабмине, кто «всегда ведет свою игру», уверены политологи. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эту оценку подтверждают знакомые парламентарии регионального и федерального уровней. Один из депутатов Госдумы, работающий с разными территориями Урала, на условиях анонимности рассказал, что обычно вице-губернатор данной тематики — доверенное лицо губернатора, ответственное за контакты с Кремлем. Он приводит в качестве примеров вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева, первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, главу администрации челябинского губернатора Евгения Голицына: «Про каждого из них известно, что они обладают полным доверием губернатора, нет ни малейшего подозрения, что они могут вести свою игру. Сказать такое о Тунгусове невозможно. В Свердловской области такими людьми были [Александр] Левин при [Эдуарде] Росселе, [Вячеслав] Лашманкин — при [Александре] Мишарине. Сейчас такими могут считаться [советник губернатора Анатолий] Гайда и [первый заместитель Тунгусова Вадим] Дубичев».

Парламентарий считает, что причина не в сложностях внутри политической системы региона, а в личности самого Владимира Тунгусова. Последние 20 лет он занимал пост заместителя руководителя администрации Екатеринбурга, считаясь «теневым мэром» города. На этой позиции он поддерживал многолетний конфликт с областными властями и в начале 2016 года проводил кампанию по ухудшению политической стабильности в регионе, добиваясь отставки Евгения Куйвашева. На развиваемую им негативную повестку наложилась активность силовиков, приведшая к аресту главы МУГИСО Алексея Пьянкова, отставкам вице-премьера Валентина Грипаса, министра Аркадия Белявского. Само назначение Тунгусова было вынужденным.

У Владимира Тунгусова были большие планы на получение дивидендов от уголовного преследования министра Алексея Пьянкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заходя в область, Тунгусов намеревался продолжить эту цепочку и обещал своим соратникам отставки приехавших из Тюменской области ближайших соратников губернатора Евгения Куйвашева — Алексея Орлова, Азата Салихова, Галины Кулаченко, Павла Крекова и Алексея Кузнецова. Они так и не состоялись.

«Тунгусов сегодня вынужден довольствоваться тем, что получилось, а не тем, что задумывалось, — подводит итоги топ одной из влиятельных промышленных групп. — Задача стать первым и единственным вице-губернатором не решена — [первый вице-губернатор Алексей] Орлов все так же ценен, Салихов не уничтожен и не изгнан. Финансовые ключи все еще у Кулаченко, а значит, у губернатора. Из ключевых министерств Тунгусову отдали только минстрой. При этом число надзирателей и тех, перед кем надо „приседать“, многократно выросло». Впрочем, и одним своим рычагом Владимир тунгусов пользуется более чем умело, например, препятствуя активному строительству жилого квартала «РМК» «Екатерининский парк», который ранее был одобрен губернатором.

Полным доверием губернатора Тунгусов (в очках) не обладает. График и встречи с ФПГ на него глава региона так и не переключил. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседник трактует это как демонстрацию недоверия со стороны губернатора, а без доверия политический вице-губернатор работать не может.

«Открытого конфликта нет и до выборов губернатора не будет, — считает бизнесмен. — На первой встрече Куйвашева с владельцами бизнесов Тунгусов был представлен как начальник избирательного штаба Евгения Владимировича. Но ясно: это начальник штаба — координатор, а не доверенное лицо».

Тунгусов так и не получил контроль над рабочим графиком губернатора — встречи и допуски для себя Евгений Куйвашев определяет сам. «Тюменцы могут заходить самостоятельно, ФПГ решают свои задачи напрямую [с губернатором]. Фраза „с этим вопросом идите к Тунгусову“ звучит куда чаще, хотя раньше еще отправляли к Салихову или Орлову, но там вопрос мог потеряться или зависнуть надолго», — заверяют в резиденции.

Все собеседники агентства подтверждают, что в приватных разговорах год назад Владимир Тунгусов настаивал, что он не подчиненный, а равный партнер губернатора со своими интересами.

Он не нанят на работу, а согласился на партнерство ради стабильности положения и «чтобы не прислали генерал-губернатора». Спустя год таких откровенных разговоров меньше, но они есть, знает один из собеседников Тунгусова.

Высокопоставленный источник в «Единой России» приводит пример самоидентификации Владимира Тунгусова. «После проигрыша партии на довыборах в [екатеринбургскую] гордуму из Москвы его спрашивали, почему допустил поражение, на что тот ответил довольно прямолинейно: „Чтобы знали, кто здесь хозяин“», — рассказывает единоросс.

Источник в окружении главы администрации подтверждает: Тунгусов понимает наличие проблемы в своем позиционировании и старается решить эту проблему, доказать лояльность главе региона. «Вспомните, сколько поначалу было противоречий во мнениях, какая вражда внутренняя была.

Все, что бы ни предлагал Тунгусов, рубилось на корню, часто — просто назло. А сейчас мнения стали совпадать значительно чаще, пусть и не всегда.

И здесь надо отдать должное тому, кто искал и нашел подходы, а не тому, кто вдруг почему-то стал прислушиваться», — объясняет знакомый представитель резиденции.

Владимир Тунгусов все-таки отвоевал для себя информационный блок: объединил аппараты, забрав правительственный у Салихова, сумел отделить департамент информполитики (его курирует ближайший соратник Тунгусова — Александр Иванов) от управления делами губернатора и правительства, поставил своего советника Дмитрия Катаржина на ИАЦ (кошелек для финансирования PR-проектов власти), а на все цифровые потоки посадил бывшего главного «сисадмина» администрации Екатеринбурга Дмитрия Леонтьева.

Идея об избавлении от «тюменцев» снова дает о себе знать: развернут новый фронт интриг против первого замгубернатора Алексея Орлова, начата кампания против главы Госжилстройнадзора Алексея Россолова, которого губернатор называет не иначе как своим «карающим мечом». Регулярно предпринимаются попытки выстроить собственные отношения с крупнейшими промышленными группами, но владельцы компаний, с которыми ищет общения Тунгусов, уже общаются с губернатором, и этот формат для них понятнее, поскольку распространен во всех других регионах страны.

Владимир Тунгусов быстро уменьшил объем своих контактов с мэрами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поначалу Тунгусов начал переключать на себя контакты со свердловскими мэрами, за которые ранее отвечал Вадим Дубичев. Но по прошествии года становится очевидно, что постоянно отвлекаться на глав Тунгусов не готов — они признаются, что видят его только на общих совещаниях. Раньше встречи с муниципалами случались еще и в поездках по области — Тунгусов старался сопровождать губернатора везде и даже спускался за ним в шахту «Черемуховская-Глубокая», но последние два выезда в Каменск-Уральский и Качканар губернатор совершил один.

«Есть мнение, что Тунгусов должен провести выборы губернатора и остаться администратором без расширения полномочий, — знает знакомый бизнесмен. — А то и вовсе вернуться в город, если будет к чему: осенью 2018 года будут выборы мэра, и это будет уже совсем другой человек. Тунгусов все же старый (13 марта исполнилось 57 лет) и уже не изменится. Выстроиться под молодого губернатора (16 марта Евгению Куйвашеву исполнилось 46 лет) ему не удается, привычка к самостоятельности берет верх». Собеседник агентства знает, что это замечают и федеральные кураторы региона, которым статус Владимира Тунгусова непонятен.

«Его время, очевидно, прошло, и новый губернаторский срок Евгения Владимировича потребует иного политического менеджера», — считает собеседник агентства.

Поначалу Владимир Тунгусов сопровождал губернатора даже в шахте, а теперь старается больше заниматься своими делами. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С этим лишь отчасти согласен гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Он уникальный политический менеджер, который опирается на разного рода ресурсы — организационные, финансовые, технологические и прочие, которые на него замкнуты. Без него использовать эти ресурсы губернатору будет трудно. В руках Владимира Георгиевича сегодня сконцентрированы власть и свобода принятия решений, политических и технологических. Если вдруг федеральный центр задастся вопросом, где точка системной ответственности в Свердловской области, то эта точка и есть Владимир Тунгусов. Это и колоссальные полномочия, но это и ответственность, за которую будут спрашивать и губернатор, и федеральный центр, и бизнес», — объяснил эксперт.

Политологи уверены, что Владимир Георгиевич всегда будет больше чем заместителем по внутренней политике. «Он по-настоящему действующий экономический и хозяйствующий субъект. Многие СМИ писали о том, что он тесно связан с бизнес-структурами, называли его крупнейшим лоббистом страны. При этом

он был и остается действующим политиком, имеющим свои интересы и отстаивающим интересы финансовых групп, аффилированность с которыми ему приписывают.

Политический менеджмент — это лишь функция, она гораздо меньше всех остальных его возможностей. Будучи замом в мэрии, он разговаривал с губернатором на равных — в редких регионах мы найдем такие примеры. С ним постоянно приходится договариваться, а он всегда ведет свою игру и всегда со своим интересом», — считает политолог Дмитрий Гусев.

А вот глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что Тунгусов соответствует своей должности «в самой полной мере». «Из вице-губернаторов всех регионов УрФО он, пожалуй, самый профессиональный и подготовленный. Если брать высшие должностные уровни госуправления, он один из опытнейших деятелей. К этому можно присовокупить и незаурядные способности, в частности, хорошо развитое стратегическое мышление. Он не просто исполнитель — он стратег. Его назначение сняло огромный пласт конфликтов. И в регионе, где были два противоборствующих полюса, никого иного на должность вице-губернатора по политике ставить было нельзя — только человека, который оба эти полюса хорошо знает».