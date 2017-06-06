«Ушел по собственному желанию. Никуда не уезжал из Екатеринбурга»

22:12 06 июня 2017 0

Валентин Грипас, бывший вице-премьер Свердловской области, дал первое интервью после перехода на работу в бизнес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Валентин Грипас — фигура во многом для региона знаковая. В 2013 году он пришел на работу в команде губернатора области Евгения Куйвашева, курировал подготовку региона к чемпионату мира и был одним из самых доверенных лиц главы региона. В мае 2016 года Валентин Грипас неожиданно оставил пост вице-премьера правительства области, но уже через год появился в регионе в новом качестве — как топ-менеджер московской строительной компании ПИК. О новой работе, причинах ухода и реконструкции Центрального стадиона Валентин Анатольевич рассказал журналисту «URA.RU».

— Валентин Анатольевич, поздравляем с новой должностью! Расскажите, что будет входить в ваш функционал, какие задачи перед вами поставлены?

— Спасибо большое за поздравления! В круг моих обязанностей, в первую очередь, входит взаимодействие с органами власти во всех регионах присутствия. Я отвечаю за формирование земельного банка для объектов компании, занимаюсь решением ряда стратегических задач.

— Вы отвечаете только за Екатеринбург?

— Нет, за развитие бизнеса группы компаний ПИК от столицы Среднего Урала до Красноярска, то есть, отвечаю за Уральский федеральный округ, а также за деятельность компании в Западной Сибири и Сибири.

— Какой огромный рынок! Но все же почему принято решение выйти в Екатеринбург именно сейчас, когда на рынке столицы Урала есть определенный кризис: жилья строится столько, что рынок не успевает его переварить?

Грипаса называли одним из самых доверенных лиц региона. Теперь ему предстоит выстраивать отношения и с новыми министрами — с теми, кто пришел в правительство за этот год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Такая ситуация сейчас во многих городах. Но мы считаем, что дело у нас пойдет даже на таком сложном рынке как Екатеринбург. Потому что основная идея группы компаний ПИК — не штамповать квадратные метры, а создавать новую качественную среду. Нам важно, чтобы люди, живя в наших квартирах, хотели с удовольствием возвращаться с работы домой, а дома чувствовали себя счастливыми. Мы понимаем, что в Екатеринбурге очень высокая концентрация населения, масса сильных игроков в сегменте и непростые покупатели. Тем не менее, мы надеемся наладить с покупателями конструктивный диалог, понравиться им — не просто удовлетворить их потребности, а сделать больше, чем они ожидают.

— Наряду с непростой ситуацией на рынке существует и очень сложная политическая обстановка. Как вы относитесь к тому, что сейчас часть градостроительных полномочий будет передана обратно к мэрии?

— Я думаю, что это лишь технические нюансы: если после передачи сократятся сроки подготовки документов и повысится их качество, то передача будет только в плюс. Нам, как строителям, важны эти два фактора — время подготовки бумаг и их тщательная проработка ответственными ведомствами.

— Валентин Анатольевич, я не могу не задать этот вопрос — про ваш уход из правительства год назад и то, чем вы занимались этот последний год. Почему вы покинули свой пост сразу после арестов в правительстве? Это было эмоциональное решение?

— Почему же — вполне обдуманное.

Ушел я по собственному желанию, решение было согласовано с руководством.

Кроме того, я ведь никуда не уезжал из Екатеринбурга, поэтому продолжаю работать в этом городе так же активно, только в новом качестве.

— Вас называли ближайшим помощником губернатора, он с вами советовался по самому широкому кругу вопросов. Как сейчас складываются отношения с главой региона?

— Нормально.

— А вы следите за тем, как идет реконструкция Центрального стадиона?

— Конечно. Я рад, что работы ведутся в прежнем графике, без отставаний. Мне нравится, что получается красивый объект и что я был причастен к этому знаковому событию. Стоит сказать, что строители просто молодцы!

— Подготовка города к чемпионату мира идет непросто, возникают проблемы разного характера…

— Недовольство есть во всех городах страны, которые на время становятся столицами событий мирового масштаба. Часто такая подготовка сопряжена с большим количеством жалоб жителей, поскольку проект масштабный и несет большие перемены, но позитивные! Например, мы в свое время посчитали, что открытая после реконструкции дорожная сеть возле Центрального стадиона снизит нагрузку на все городские магистрали на 25-27%.

— Что касается реконструкции, какие еще есть подводные камни для жителей?

— Не могу ответить на ваш вопрос, поскольку таких камней нет. Не понимаю, почему люди пытаются выискивать то, чего нет, а не видеть то, что есть в действительности — те направления роста нашего мегаполиса, которые обеспечивает реконструкция.