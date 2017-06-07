Силовики ведут Юревича по пути Березовского

21:55 07 июня 2017 0

Редкая для России процедура заочного ареста, которой подвергался Борис Березовский, может быть повторена на Михаиле Юревиче Фото: Елена Пахомова, РИА "Новости"

В день ареста счетов и имущества экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича истек срок, озвученный его адвокатами в СК РФ. Ранее защита заявляла следствию, что лечение бывшего главы региона в Лондоне продлится до 6 июня, после чего Юревич вернется в Россию, чтобы дать показания следователям. Теперь никаких комментариев по срокам нет. Источники «URA.RU» сообщают, что если дело экс-губернатора дойдет до суда, а обвиняемого не удастся вернуть на Родину, приговор будет вынесен заочно.

«Всем понятно, что Михаил Юревич будет оставаться в Лондоне столько, сколько возможно, — говорит «URA.RU» источник в силовых структурах. — Вместе с тем, у следствия уже предостаточно фактуры, основанной на показаниях свидетелей. Дело будет расследоваться и без него. После материалы передадут в Центральный районный суд Челябинска. Процесс даже могут сделать закрытым, по ходатайству некоторых свидетелей, которые будут заявлять о том, что опасаются за свою жизнь и не хотят публичности.

Далее — заочный приговор с реальным сроком и огромным штрафом. Документы отправят по месту нахождения Юревича, в Великобританию, чтобы его вернули в Россию для исполнения наказания. Штраф же будут гасить за счет активов, уже арестованных судом».

О том, что активы блокировали под будущий приговор, указывалось и в ходатайстве следствия. «В обоснование заявленного ходатайства следователь пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — говорится в сообщении Центрального райсуда. Это была бы стандартная формулировка для таких случаев, если бы речь не шла о сумме в три миллиарда рублей. С арестованных счетов Юревича в «СМП-банке», «Сбербанке», «Альфабанке», «Челябинвестбанке» и спишут штраф в пользу государства, если приговор будет обвинительным.

«Норма, предусматривающая заочное рассмотрение дел без согласия подсудимого, действует более 10 лет, но обширной и единообразной практики ее применения нет», — прокомментировал «URA.RU» адвокат Константин Акулич.

Заочно в России судили бизнесмена Бориса Березовского и его соратника Юлия Дубова, одного из руководителей «ЮКОСа» Леонида Невзлина и других, как правило, видных фигурантов уголовных дел. Источник «URA.RU» в юридической среде считает, что заочный приговор, как процедура нестандартная, приблизит Михаила Юревича к получению политического убежища.

Однако политолог Алексей Ширинкин считает, что челябинский экс-губернатор пока не готовится к такому шагу: «Он будет, вероятно, пытаться договориться. Затягивая через адвокатов процесс и отправляя гонцов к тем, кто помог ему стать губернатором, а также к знакомым силовикам — чтобы процесс постепенно свернули. В оппозицию вступать не станет. Уже хотя бы потому, что рискует бизнесом, оставшимся в России. Некоторым интересантам Юревич не нужен в России, пока его активы тут делят на части. Политическое убежище — это самый крайний вариант, который он для себя рассматривает».

Михаил Юревич, заочно арестованный судом, обвиняется в получении взяток в сфере медицины и дорожного строительства. По его делу уже появились фигуранты, которым инкриминируется посредничество в коррупции — 75-летняя Маргарита Бутакова, теща депутата Госдумы Вадима Белоусова, и топ-менеджер московского представительства «Макфы» Андрей Чуркин. С Бутаковой взята подписка о невыезде, Чуркин арестован и находится в СИЗО УФСБ по Челябинской области. 8 июня Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию адвокатов Чуркина на решение об аресте своего подзащитного.