Активисты ОНФ отправили в Кремль фотографии свердловской власти

20:48 11 ноября 2017 0

ОНФ и региональные власти намерены сообща провести президентскую кампанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 11 ноября, в Екатеринбурге прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ожидалось, что в результате плановой ротации в отставку может уйти один из сопредседателей свердловского штаба — экс-ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев. Однако глава свердловского исполкома Жанна Рябцева сразу предупредила собравшихся, что интриги не будет и все остаются на местах. В кулуарах конференции пояснили, что накануне президентских выборов опасно демонстрировать разлад в руководстве штаба, поэтому к принципиальным кадровым решениям вернутся уже после марта 2018 года.

Из-за того, что Николай Косарев лишился поста в УГГУ, ОНФ пришлось искать новую площадку для итоговой конференции. Новый ректор Горного — ставленник УГМК Алексей Душин — старается дистанцироваться от политики. В итоге сбор прошел в екатеринбургском Центре международной торговли.

Министры пожертвовали выходным ради конференции ОНФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неожиданно, на конференцию пришла львиная доля регионального кабмина, членов которого свердловские «фронтовики» регулярно критикуют. В частности, вице-губернатор Павел Креков, министр строительства Михаил Волков, министр культуры Светлана Учайкина, министр экологии Алексей Кузнецов, министр образования Юрий Биктуганов. Министры соцполитики, транспорта и ЖКХ присутствовать не смогли, зато отправили своих замов.

«Выборы президента на носу. Нужно идти единым фронтом, забыть все разногласия, чтобы достойно организовать и провести кампанию. Иначе после марта 2018 года к нам могут быть вопросы», — поделился с «URA.RU„один из представителей областной власти.

Дошло до того, что в какой-то момент глава свердловского исполкома Жанна Рябцева начала правильно рассаживать чиновников в зале для фото. «Вадим Рудольфович [Дубичев] пересядьте, пожалуйста, ближе, — попросила она заместителя руководителя администрации губернатора. — Я вас красиво рассаживаю, чтобы потом отправить общую фотографию в Администрацию президента. А то скажут, что у нас опять органов власти не было».

Экс-министр Дмитрий Нисковских участвовал в конференции в качестве мэра Сысерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед пленарным заседанием «фронтовики» организовали несколько дискуссионных площадок. Обсуждали качество медицины, несанкционированные свалки, благоустройство городов, ремонт дорог. Однако большиство членов кабмина решили поучаствовать в самой безконфликтной дискуссии, где обсуждали создание молодежной организации ОНФ. Мы поинтересовались у вице-губернатора Павла Крекова, почему его коллеги выбрали именно это отделение? «Наверное, потому что я туда пришел, а они за мной», — отшутился он.

Откровенного разговора не испугался лишь глава областного минприроды Алексей Кузнецов, который выслушал все претензии «фронтовиков» на тему экологии. В частности, чтобы вызвать симпатию у присутствующих, он впервые рассказал, что будет со свалкой кека в Березовском. Ее, напомним, ликвидировали только после того, как о проблеме узнал президент РФ Владимир Путин.

Алексей Кузнецов не испугался ответить на критику общественников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я встречался с представителями Министерства обороны (часть земли, где находилась свалка принадлежит ведомству — прим. ред.). По предварительным договоренностям, на этом месте может появиться мусороперерабатывающий завод», — сказал он.

Пленарное заседание конференции обошлось без сюрпризов. В рамках плановой ротации «фронтовики» исключили из состава штаба лишь эксперта по ЖКХ Василия Андриянова, который умер в ноябре 2016 года. «В наших сердцах он останется навсегда. Мы до сих пор не смогли найти ему замену. Такого борца за права людей в сфере ЖКХ нет», — сказала Жанна Рябцева.

В штаб ОНФ приняли четверых: куратора направления «Молодежка ОНФ» Юлию Итяйкину, члена сборной России по керлингу Виолетту Журавскую, директора Уральского политехнического колледжа Владислава Камского и врача-уролога Андрея Машковцева. «Других ротаций в штабе не будет до выборов президента», — заявила глава исполкома.

До президентских выборов Николай Косарев точно сохранится в должности сопредседателя ОНФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации «URA.RU», несколько месяцев противники экс-ректора Горного пытались убедить московское руководство в необходимости его отставки. Они давили на то, что в июле этого года силовики возбудили по итогам проверок в УГГУ два уголовных дела (статья 159 УК РФ — «покушение на мошенничество» и статья 160 УК РФ«присвоение или растрата чужого имущества»). Косарев не является их фигурантом, но расследование грозит имиджевыми потерями отделению ОНФ. Впрочем, недоброжелателям экс-ректора добиться этого не удалось.