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30 ноября 2017
Главные новости 
23:15  30 ноября 2017 0

Почему Кобылкин вошел в президиум Госсовета накануне выборов

Эксперты заметили изменения в логике Кремля
Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий, тюменская матрешка
Дмитрий Кобылкин стал одним из губернаторов-лидеров, вошедших в президиум Госсовета, на период работы которого приходятся выборы главы государстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин вошел в президиум Госсовета в составе губернаторов, чьи регионы способны демонстрировать положительную динамику в экономике. Об этом свидетельствуют актуальные данные Росстата и оценки политических экспертов, опрошенных «URA.RU».

В рамках ротации в обновленный состав президиума Госсовета вошли глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Вновь назначенные главы регионов представлены Александром Евстифеевым, республика Марий Эл, и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Клипарт. Разное. Москва, кремль, флаг
Политологи считают, что «красный замок» в центре российской столицы формирует президиум Госсовета с учетом профессиональных заслуг
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Согласно данным Росстата за 9 месяцев 2017 года, большинство представленных своими главами в президиуме Госсовета регионов, находятся в лидерах по основным индексам развития. Ямал, в частности, лидирует почти по всем показателям: отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, доле налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, уровню безработицы.

Так, положительная динамика по приросту налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета наблюдается у Марий Эл (29,7%), Белгородская область (28%) и ЯНАО (21,3%). Рейтинг лидеров по индексу промышленного производства возглавляет Еврейская автономная область с ростом в 42,1%. Этот регион также лидер рэнкинга регионов по индексу промышленного производства в сфере «Добыча полезных ископаемых». Забайкальский край лидирует по приросту объема строительства жилых домов.

Как считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», с одной стороны в Госсовете произошла плановая ротация губернаторов, но с другой — дела у Дмитрия Кобылкина сейчас действительно обстоят неплохо. «С учетом инфраструктурных, значимых для страны перспективных объектов, которые запускаются в регионе, ход с введением в президиум губернатора Ямала вполне оправдан», — комментирует эксперт.

Заслуги глав регионов в росте экономике и очевидный их выбор среди других губернаторов заметил и политолог Евгений Забродин: «Ситуация по сравнению с несколькими годами ранее, существенно изменилась. И если раньше можно было говорить о простой плановой ротации, то сейчас я отмечаю повышение внимание к эффективным менеджерам регионов».

Эксперт также считает, что попадание Кобылкина в президиум может быть связано с успехами России в Арктике:

«Арктические месторождения становятся опять конкурентными. Тиллерсон (госсекретарь США — ред.) не зря недавно сказал, что Америка проигрывает в Арктике. Нашему президенту нужны успешные менеджеры в президиуме Госсовета. Особенно это важно после вероятного избрания на следующий срок. А на новом президентском сроке значимость молодых успешных региональных лидеров повышается».

Напомним, что прежний состав президиума Госсовета был утвержден в мае этого года. В него входила губернатор соседнего ХМАО Наталья Комарова. Новый президиум в обновленном составе проработает полгода, до новой смены. И именно в этом составе этот орган переживет президентские выборы.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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