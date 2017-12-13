10:01 13 декабря 2017 0

СМИ ожидали от Максима Решетникова сенсационных политических и кадровых решений Фото: пресс-служба администрации губернатора

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел «историческую» пресс-конференцию. Дело в том, что для этого он выбрал не привычные правительственные здания, а залы исторического парка «Россия — моя история», который открыл свои двери в бывшем помещении Речного вокзала сегодня, 12 декабря, в День Конституции. В такой день от главы региона ожидали политических сенсаций.

СМИ узнали о дате проведения пресс-конференции, на которой губернатор подведет итоги года, буквально накануне. В кулуарах шептались, что Максим Решетников устроил экспромт и готовится выложить журналистам ошеломляющую информацию. В пресс-службе краевого правительства объяснили: никакого экспромта, к общению главы региона с журналистами готовились довольно долго и тщательно. Почему именно на Речном? Так совпало.

Открытие исторического парка в Перми сопровождалось концертом и пресс-конференцией губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собственно и свое общение со СМИ губернатор начал с обсуждения исторического парка. «Успели выставку посмотреть? Ну и как? Здорово, правда?», — спросил журналистов Максим Решетников. Открытие экспозиции губернатор назвал одним из ключевых событий года. Также среди итогов уходящих 12 месяцев Решетников назвал открытие нового терминала аэропорта, большой летний фестиваль, летний чемпионат мира по биатлону, который прошел в Чайковском, проект по переносу железнодорожных путей из центра Перми на противоположный берег Камы.

«Ну и в заключение: основное значимое для края событие — это визит президента РФ. Важно, что получил поддержку проект по развитию цифровой экономики нашего IT-кластера», — завершил губернатор свой рассказ.

Вступительное слово главы региона касалось в основном крупных инфраструктурных проектов, но многие ожидали, что на пресс-конференции Решетников объявит о важных политических изменениях. Некоторые предполагали, что губернатор сложит с себя полномочия премьер-министра и передаст их кому-либо, ведь он довольно часто бывает в разъездах.

Однако на вопрос одного из журналистов о том, намерен ли глава региона продолжать работу в статусе руководителя пермского правительства, тот, выдержав небольшую паузу, ответил коротко: «Да». А на вопрос ожидается ли перезагрузка краевого правительства, Решетников ответил с юмором: «Мы сейчас занимаемся этим, в свое время вы все узнаете, и может быть, я прочитаю о своем решении в вашем издании».

Что любопытно, когда губернатора спросили о том, где все же будет расположено новое здание оперного театра, он ответил так: «Хорошего председателя правительства в крае найти легко, а хорошего архитектора или градостроителя, который бы мог увязать такого рода сложности проекты, крайней сложно».

Очевидно, найти хорошего руководителя краевой администрации губернатору тоже не просто, хотя это самая обсуждаемая тема за последние полторы недели (с 1 декабря Рустем Юсупов уволился по собственному желанию и вернулся в структуру Минюста РФ, а и. о. главы стала его бывший зам Яна Дорофеева).

Telegram-канал «Лбов» предположил, что глава региона расскажет о крупной административной реформе — упразднении администрации губернатора и передаче ее функций новому министерству. Однако ничего такого Решетников не анонсировал, да и ранее в его окружении подобные слухи опровергали. На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, кто же может занять пост главы администрации губернатора, Решетников ответил: «Смотрим. Когда решением примем — расскажем. С приставки и. о. на конкретного руководителя мы готовы перейти в любой момент, главное фамилию знать». На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, кто же может занять пост главы администрации губернатора, Решетников ответил: «Смотрим. Когда решением примем — расскажем. С приставки и. о. на конкретного руководителя мы готовы перейти в любой момент, главное фамилию знать».

В общем, существенно снизил градус напряженности вокруг кадровой политики, дав понять, что ищет иного главу администрации, нежели был до этого. А критерии поиска все равно не расскажет.

Пресс-конференция и правда получилась исторической, поскольку закрепила образ губернатора. Теперь уже ясно, какой он — публичный политик Максим Решетников.

Глава региона подробно остановился на межбюджетных отношениях, критикуя практику федерального центра по отъему средств у субъектов РФ. Пустых обещаний при этом не давал.

В ходе беседы со СМИ неизбежно поднялись вопросы, касающиеся одних из самых протестных групп населения: обманутых дольщиков и рабочих «Ремпутьмаша», чью площадку край выкупил, чтобы организовать на ней новый историко-культурный центр Перми. Что касается первых, губернатор отметил, что градус напряжения начинает спадать. По словам Решетникова, вопросы и недовольство дольщиков были вызваны недостатком информированности, теперь же многие вопросы сняты.

На вопрос по «Ремпутьмашу» губернатор ответил, несколько площадок для переезда предприятию предложили, а окончательной договоренности о том, где расположится завод, планируется достичь уже в январе.

И получилось, что журналисты ждали политических заявлений, а получили массу рабочей информации, которую в медиакругах не особо ценят. Нравится ли она не журналистам, а пермякам покажет социология.