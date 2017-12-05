Кому Решетников отдаст политику Прикамья? Имена и сценарии

10:44 05 декабря 2017 0

Максиму Решетникову предстоит определиться: ликвидировать администрацию или искать чиновникам нового начальника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Внезапный хоть и ожидаемый уход главы администрации губернатора заставил пермскую элиту задуматься о грядущих переменах в политической жизни Прикамья. С одной стороны ведомство в последнее время выполняло лишь декоративные функции, с другой — есть амбициозные менеджеры, способные побороться за власть взять политику в свои руки. Наблюдатели же полагают, что губернатор Максим Решетников может найти нового руководителя администрации — нужная кандидатура совсем недалеко.

Большинство чиновников даже и не заметило исчезновения Рустема Юсупова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Прежний руководитель Рустем Юсупов уволился 1 декабря, но его уход никак не изменил ритм работы ведомства. В статусе исполняющей обязанности администрацию возглавила Яна Дорофеева, которая была заместителем прежнего начальника. «Чиновник сам устранился от принятия решений. У губернатора есть команда, которая в плановом режиме решает все вопросы и готовится к президентской кампании. Однако это не значит, что на вакантную должность никого не ищут», — поделился источник, близкий к властям региона.

Самое обсуждаемое сегодня — сохранится ли вообще администрация. Как самостоятельный орган власти она была образована в 2006 году при губернаторе Олеге Чиркунове и создавалась для сопровождения политических процессов. Тогда же возникло и правительство Пермского края. При Решетникове активная роль досталась уже кабинету министров, а администрация оказалась в тени.

Есть версия, что после мартовских выборов президента останется только региональное правительство. Отдельный блок в нем будет решать политические и организационные вопросы. Руководить эти процессами станет новый вице-премьер. Кто конкретно — неизвестно. Кандидатуры пока не звучат даже на уровне слухов.

В пресс-службе администрации губернатора, однако, «URA.RU» заверили, что нет основания для разговоров о реформе: никакого упразднения администрации не предвидится.

В кулуарах обсуждают и другую версию: без полноправного руководителя в ближайшие месяцы администрацию ждут внутренние конфликты и борьба за реальную власть. И.о. главы ведомства Яна Дорофеева всегда была аппаратчиком. А политические вопросы теперь решают два других чиновника.

С одной стороны есть замглавы Леонид Политов, которого повысили совсем недавно — в ноябре. Ранее с 2015 года он возглавлял только департамент внутренней политики. Формально этот чиновник является наиболее опытным. Но при губернаторе Викторе Басаргине названный департамент намеренно ослабили. Реальные полномочия взял ближайший соратник главы региона Кирилл Маркевич, который некоторое время был замглавы администрации. Поэтому Политов остается «темной лошадкой» — показать себя он пока не успел.

С другой стороны — директор департамента по взаимодействию с территориями Дмитрий Пучко, получивший должность в октябре. Бывший москвич работал с Максимом Решетниковым и вице-премьером Еленой Лопаевой в столичном правительстве. Летом принимал активное участие в губернаторской кампании. И сейчас Пучко обладает реальными полномочиями, его знают в муниципалитетах. Хотя по должности «выше» Политов.

Еще один нюанс, который обсуждает элита: Пучко — полностью представитель команды нового губернатора. А Политов работал и при Чиркунове, и при Басаргине, поэтому его называют, скорее, фигурой равноудаленной от разных групп влияния, компромиссной. Теоретически и тот, и другой могут возглавить администрацию, если не будет найдена более сильная кандидатура.

Григорий Куранов возглавлял администрацию всего-то полгода, а многим запомнился как один из самых сильных руководителей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новый руководитель администрации губернатора может появиться и до Нового года, поскольку нелогично оставлять ведомство «обезглавленным» перед президентскими выборами — такой вариант развития событий предлагает политический консультант Сергей Иванов. «Не думаю, что администрации грозит упразднение. Это очень важный орган власти, если глава региона уделяет значительное внимание политическим вопросам. Но кто бы ни возглавил ведомство, скорее всего, реальная власть будет сосредоточена у ближайшего окружения губернатора. Этих людей немного — мы знаем их пофамильно», — говорит эксперт.

Собеседник отметил, что в Пермском крае администрация губернатора всегда зависела от личностей, которые ее возглавляли. Так, в периоды руководства Николая Яшина (2006 год), Фирдуса Алиева (2008—2012 годы) и Григория Куранова (2012 год) этот орган власти был по-настоящему сильным и оказывал большое влияние на политическую жизнь. Также Иванов напомнил, что и сам Максим Решетников начинал карьеру в администрации и некоторое время возглавлял ее (в 2009 году) — «закрыть» эту структуру было бы странно.

Возвращение Анатолия Маховикова — миф или реальность? Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Найти человека, способного управлять всеми политическими процессами такого сложного региона как Пермский край — главная проблема, отмечает политтехнолог Дмитрий Логинов. Нужно подобрать полноценного руководителя, а если упразднить администрацию — все равно придется искать кого-то на роль «политического» вице-премьера. «Сейчас действует „многоголовая“ структура управления администрацией. А нужен руководитель, который взял бы все нити управления и принимал решения. Такого человека там пока нет», — резюмирует собеседник.

Логинов рассуждает, что в условиях кадрового дефицита на посту главы администрации пригодился бы сегодняшний советник губернатора Анатолий Маховиков. Последний как раз в 2015—2016 годах руководил ведомством, а после конфликта с Басаргиным уволился. Но вопрос в том, захочет ли дважды в одну реку войти сам Маховиков.