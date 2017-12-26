{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
24 декабря 2017
23 декабря 2017
22 декабря 2017
12:29  26 декабря 2017 1

Семью вице-губернатора Югры обвинили в выбивании долгов

Бывшим партнерам семейства жгут машины и бросают в окна коктейли Молотова. ФОТО
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Пресс-подход Сидоров. Ханты-Мансийск., сидоров павел
Главу департамента экономического развития Югры Павла Сидорова сравнили с коллекторомФото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместителя губернатора Югры Павла Сидорова и его семью обвинили в прессинге бывших коллег по работе. Один из югорских застройщиков, выступавший ранее партнером подконтрольных Сидорову структур, утверждает, что автомобиль его супруги подожгли, а в офис закинули коктейль Молотова. По мнению предпринимателя, директор департамента экономического развития Югры устроил травлю из-за долга в 20 миллионов рублей.

По словам руководителя строительных компаний «Кристалл» и «Лукоморье» Алексея Силина, у него были договоренности с окружным Фондом поддержки предпринимательства по сотрудничеству и оказанию финансовой поддержки при строительстве детского садика «Одуванчик» на территории Ханты-Мансийска.

По мнению собеседника, он выполнил свои обязательства и сдал социальный объект, но обещанного софинансирования по запланированной схеме с возвратом после сдачи объекта так и не получил. По словам Силина, речь шла о деньгах из бюджета по программе поддержке предпринимателей, строящих социально важные объекты в регионе и он должен был получить примерно 150-200 млн рублей, но по факту было выделено только 30 млн.

Построенный Силиным детский садик в Ханты-Мансийске
ФОТО: Читатель «URA.RU»

«До строительства садика у меня был кредит в банке на строительство жилого дома, который я уже достроил. По завершении строительства садика я взялся достраивать еще один жилой дом на улице Гагарина, взяв кредит на эти цели. Я рассчитывал, что по возвращении денег за построенный мной садик смогу достроить последний дом и закрыть все кредиты.

Вместо того, чтобы перечислить денежные средства за садик мне, фонд перевел их в банк, который самовольно списал их в счет остальных кредитов, оставив меня без возможности сдать в эксплуатацию последний дом на Гагарина. В результате я не только не получил прибыль, но и остался должен фонду, который выступал поручителем в банке по моим кредитам, так как я не смог полностью закончить строительство последнего дома и реализовать построенное жилье», — комментирует застройщик в разговоре с агентством.

Силин рассказывает, что, оказавшись в сложной ситуации, он с 2014 года пытался вернуть деньги фонду путем продажи активов компании (квартир в построенных им домах), но безуспешно, так как построенные им квартиры были заморожены из-за долга перед поручителем кредита — тем же фондом.

«Параллельно в моей жизни произошли следующие события: в мой офис была подброшена бутылка с коктейлем Молотова, у матери моих детей сгорел автомобиль, перед судебными заседаниями с фондом на моем имуществе были нарисованы мишени и написано слово „ДОЛГ“, также стали поступать сообщения с угрозами не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи», — рассказывает предприниматель.

Алексей Силин считает, что за множественными угрозами стоят заместитель губернатора Павел Сидоров и его супруга Ольга Сидорова.

Неизвестные оставили послание предпринимателю
ФОТО: Алексей Силин

Она является бывшим руководителем Фонда поддержки предпринимательства, которому предприниматель задолжал деньги. По мнению застройщика, махинация с погашением кредитов была сделана нарочно, чтобы фонд смог завладеть жилыми домами, построенными Силиным в кредит под поручительство.

«В данный момент всеми моим активами завладел фонд. Я остался банкротом, который по решению суда обязан вернуть фонду 20 млн рублей», — комментирует предприниматель.

Также Алексей Силин сообщил, что обратился в СУ СКР по ХМАО-Югре с просьбой разобраться в его проблеме. В пресс-службе следственного управления подтвердили, что соответствующее заявление поступило и проходит рассмотрение.

По словам источника агентства в аппарате губернатора Югры, Алексей Силин является супругом Елены Силиной, которая долгое время работала советницей бывшего вице-губернатора ХМАО Александра Кима и курировала деятельность Павла Сидорова, который в те годы также возглавлял депэкономразвития, но не обладал статусом вице-губернатора.

По мнению источника, между Павлом Сидоровым и Еленой Силиной был конфликт на почве рабочих отношений, который мог стать причиной последующих проблем между их семьями.

Еще одно послание, но уже на автомобиле Алексея Силина
ФОТО: Алексей Силин

Получить комментарий лично Павла Сидорова на момент публикации материала не удалось. Директор экономического развития Югры не ответил на звонок журналиста.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО передали позицию департамента экономического развития следующим образом: «Принципиальная позиция Фонда поддержки предпринимательства Югры — все возникающие проблемные вопросы решать в правовом поле, основываясь исключительно на нормах закона. Самым цивилизованным способом разрешения споров, в том числе экономических, является судебное решение, которое подлежит неукоснительному и своевременному исполнению».

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров