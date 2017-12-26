Семью вице-губернатора Югры обвинили в выбивании долгов

Заместителя губернатора Югры Павла Сидорова и его семью обвинили в прессинге бывших коллег по работе. Один из югорских застройщиков, выступавший ранее партнером подконтрольных Сидорову структур, утверждает, что автомобиль его супруги подожгли, а в офис закинули коктейль Молотова. По мнению предпринимателя, директор департамента экономического развития Югры устроил травлю из-за долга в 20 миллионов рублей.
По словам руководителя строительных компаний «Кристалл» и «Лукоморье» Алексея Силина, у него были договоренности с окружным Фондом поддержки предпринимательства по сотрудничеству и оказанию финансовой поддержки при строительстве детского садика «Одуванчик» на территории Ханты-Мансийска.
По мнению собеседника, он выполнил свои обязательства и сдал социальный объект, но обещанного софинансирования по запланированной схеме с возвратом после сдачи объекта так и не получил. По словам Силина, речь шла о деньгах из бюджета по программе поддержке предпринимателей, строящих социально важные объекты в регионе и он должен был получить примерно 150-200 млн рублей, но по факту было выделено только 30 млн.
«До строительства садика у меня был кредит в банке на строительство жилого дома, который я уже достроил. По завершении строительства садика я взялся достраивать еще один жилой дом на улице Гагарина, взяв кредит на эти цели. Я рассчитывал, что по возвращении денег за построенный мной садик смогу достроить последний дом и закрыть все кредиты.
Вместо того, чтобы перечислить денежные средства за садик мне, фонд перевел их в банк, который самовольно списал их в счет остальных кредитов, оставив меня без возможности сдать в эксплуатацию последний дом на Гагарина. В результате я не только не получил прибыль, но и остался должен фонду, который выступал поручителем в банке по моим кредитам, так как я не смог полностью закончить строительство последнего дома и реализовать построенное жилье», — комментирует застройщик в разговоре с агентством.
Силин рассказывает, что, оказавшись в сложной ситуации, он с 2014 года пытался вернуть деньги фонду путем продажи активов компании (квартир в построенных им домах), но безуспешно, так как построенные им квартиры были заморожены из-за долга перед поручителем кредита — тем же фондом.
«Параллельно в моей жизни произошли следующие события: в мой офис была подброшена бутылка с коктейлем Молотова, у матери моих детей сгорел автомобиль, перед судебными заседаниями с фондом на моем имуществе были нарисованы мишени и написано слово „ДОЛГ“, также стали поступать сообщения с угрозами не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи», — рассказывает предприниматель.
Алексей Силин считает, что за множественными угрозами стоят заместитель губернатора Павел Сидоров и его супруга Ольга Сидорова.
Она является бывшим руководителем Фонда поддержки предпринимательства, которому предприниматель задолжал деньги. По мнению застройщика, махинация с погашением кредитов была сделана нарочно, чтобы фонд смог завладеть жилыми домами, построенными Силиным в кредит под поручительство.
«В данный момент всеми моим активами завладел фонд. Я остался банкротом, который по решению суда обязан вернуть фонду 20 млн рублей», — комментирует предприниматель.
Также Алексей Силин сообщил, что обратился в СУ СКР по ХМАО-Югре с просьбой разобраться в его проблеме. В пресс-службе следственного управления подтвердили, что соответствующее заявление поступило и проходит рассмотрение.
По словам источника агентства в аппарате губернатора Югры, Алексей Силин является супругом Елены Силиной, которая долгое время работала советницей бывшего вице-губернатора ХМАО Александра Кима и курировала деятельность Павла Сидорова, который в те годы также возглавлял депэкономразвития, но не обладал статусом вице-губернатора.
По мнению источника, между Павлом Сидоровым и Еленой Силиной был конфликт на почве рабочих отношений, который мог стать причиной последующих проблем между их семьями.
Получить комментарий лично Павла Сидорова на момент публикации материала не удалось. Директор экономического развития Югры не ответил на звонок журналиста.
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО передали позицию департамента экономического развития следующим образом: «Принципиальная позиция Фонда поддержки предпринимательства Югры — все возникающие проблемные вопросы решать в правовом поле, основываясь исключительно на нормах закона. Самым цивилизованным способом разрешения споров, в том числе экономических, является судебное решение, которое подлежит неукоснительному и своевременному исполнению».
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