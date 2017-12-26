Семью вице-губернатора Югры обвинили в выбивании долгов

12:29 26 декабря 2017 1

Главу департамента экономического развития Югры Павла Сидорова сравнили с коллектором Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместителя губернатора Югры Павла Сидорова и его семью обвинили в прессинге бывших коллег по работе. Один из югорских застройщиков, выступавший ранее партнером подконтрольных Сидорову структур, утверждает, что автомобиль его супруги подожгли, а в офис закинули коктейль Молотова. По мнению предпринимателя, директор департамента экономического развития Югры устроил травлю из-за долга в 20 миллионов рублей.

По словам руководителя строительных компаний «Кристалл» и «Лукоморье» Алексея Силина, у него были договоренности с окружным Фондом поддержки предпринимательства по сотрудничеству и оказанию финансовой поддержки при строительстве детского садика «Одуванчик» на территории Ханты-Мансийска.

По мнению собеседника, он выполнил свои обязательства и сдал социальный объект, но обещанного софинансирования по запланированной схеме с возвратом после сдачи объекта так и не получил. По словам Силина, речь шла о деньгах из бюджета по программе поддержке предпринимателей, строящих социально важные объекты в регионе и он должен был получить примерно 150-200 млн рублей, но по факту было выделено только 30 млн.

Построенный Силиным детский садик в Ханты-Мансийске ФОТО: Читатель «URA.RU»

«До строительства садика у меня был кредит в банке на строительство жилого дома, который я уже достроил. По завершении строительства садика я взялся достраивать еще один жилой дом на улице Гагарина, взяв кредит на эти цели. Я рассчитывал, что по возвращении денег за построенный мной садик смогу достроить последний дом и закрыть все кредиты.

Вместо того, чтобы перечислить денежные средства за садик мне, фонд перевел их в банк, который самовольно списал их в счет остальных кредитов, оставив меня без возможности сдать в эксплуатацию последний дом на Гагарина. В результате я не только не получил прибыль, но и остался должен фонду, который выступал поручителем в банке по моим кредитам, так как я не смог полностью закончить строительство последнего дома и реализовать построенное жилье», — комментирует застройщик в разговоре с агентством.

Силин рассказывает, что, оказавшись в сложной ситуации, он с 2014 года пытался вернуть деньги фонду путем продажи активов компании (квартир в построенных им домах), но безуспешно, так как построенные им квартиры были заморожены из-за долга перед поручителем кредита — тем же фондом.

«Параллельно в моей жизни произошли следующие события: в мой офис была подброшена бутылка с коктейлем Молотова, у матери моих детей сгорел автомобиль, перед судебными заседаниями с фондом на моем имуществе были нарисованы мишени и написано слово „ДОЛГ“, также стали поступать сообщения с угрозами не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи», — рассказывает предприниматель.

Алексей Силин считает, что за множественными угрозами стоят заместитель губернатора Павел Сидоров и его супруга Ольга Сидорова.

Неизвестные оставили послание предпринимателю ФОТО: Алексей Силин

Она является бывшим руководителем Фонда поддержки предпринимательства, которому предприниматель задолжал деньги. По мнению застройщика, махинация с погашением кредитов была сделана нарочно, чтобы фонд смог завладеть жилыми домами, построенными Силиным в кредит под поручительство.

«В данный момент всеми моим активами завладел фонд. Я остался банкротом, который по решению суда обязан вернуть фонду 20 млн рублей», — комментирует предприниматель.

Также Алексей Силин сообщил, что обратился в СУ СКР по ХМАО-Югре с просьбой разобраться в его проблеме. В пресс-службе следственного управления подтвердили, что соответствующее заявление поступило и проходит рассмотрение.

По словам источника агентства в аппарате губернатора Югры, Алексей Силин является супругом Елены Силиной, которая долгое время работала советницей бывшего вице-губернатора ХМАО Александра Кима и курировала деятельность Павла Сидорова, который в те годы также возглавлял депэкономразвития, но не обладал статусом вице-губернатора.

По мнению источника, между Павлом Сидоровым и Еленой Силиной был конфликт на почве рабочих отношений, который мог стать причиной последующих проблем между их семьями.

Еще одно послание, но уже на автомобиле Алексея Силина ФОТО: Алексей Силин

Получить комментарий лично Павла Сидорова на момент публикации материала не удалось. Директор экономического развития Югры не ответил на звонок журналиста.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО передали позицию департамента экономического развития следующим образом: «Принципиальная позиция Фонда поддержки предпринимательства Югры — все возникающие проблемные вопросы решать в правовом поле, основываясь исключительно на нормах закона. Самым цивилизованным способом разрешения споров, в том числе экономических, является судебное решение, которое подлежит неукоснительному и своевременному исполнению».

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.