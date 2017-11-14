13:34 14 ноября 2017 0

Владимир Путин дал поручения из-за скандалов с трубами «дочек» «Газпрома» — в том числе, они касаются и Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация с охранными зонами трубопроводов югорских «дочек» «Газпрома», в которые попали жилые дома, взята на контроль президентом России Владимиром Путиным. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала на пресс-конференции в Ханты-Мансийске.

Глава региона отметила, что президент дал соответствующие поручения. «Нам внутри региона не хватало федерального участия в разрешении этой проблемы. Хорошо, что федеральный центр взял на себя поиск решения, как в интересах безопасности людей, так и в интересах людей, у которых там жилье. Нужно найти баланс этих интересов», — рассказала Наталья Комарова.

Глава региона также объяснила, почему югорчане столкнулись с проблемами из-за газпромовских «труб». «Это непростая история, потому что решения принимались в соответствии с законодательством. При размещении конденсатопровода учитывалось земельное законодательство, но не учитывался Гражданский кодекс. И никто не подумал, что там люди живут. Потом приняли решение о мерах безопасности, установили зону, но те, кто устанавливали эти зоны, они же не видят, что там дачные поселки, реальные жилые дома», — добавила губернатор Комарова.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в рекордную охранную зону конденсатопровода «Газпром переработки» (5 километров) попала треть Сургута, в том числе и международный аэропорт, а также еще несколько муниципалитетов ХМАО. В экономической столице региона подобные проблемы есть с еще одной «трубой» — газопроводом «Газпром трансгаз Сургута», который также проходит через жилые территории крупнейшего города ХМАО.

Вопрос о сносе жилых домов, попавших в охранную зону газопроводов, поднимался во время прямой линии Владимира Путина в июне 2017 года. Президент тогда заявил, что «Газпром» не должен настаивать на ликвидации жилья, построенного раньше, чем появились охранные зоны. Добавим, ранее власти нескольких муниципалитетов Югры подали иски против дочерних предприятий газового монополиста. В самих структурах корпорации ситуацию не комментируют.