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Главные новости Челябинской области
21:54  25 декабря 2017 0

Куратор Южного Урала: «Вокруг Челябинска в Москве много мифов»

Дмитрий Орлов о боязни команды Дубровского, угрозе Гартунга, новом лидере КПРФ
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Сигарный клуб необр
Дмитрий Орлов неформально пообщался с областной тусовкой в сигарном клубеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Челябинской области сегодня, 25 декабря, находится ее неформальный куратор Дмитрий Орлов. Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций сам никак не комментирует свой статус (хотя именно в день его визита на сайте АПЭК появился доклад о ситуации в регионе). «Давайте без регалий!», — сказал Дмитрий Орлов, когда его хотели представить на заседании «Сигарного клуба», дискуссионной площадки для экспертов. Сегодня в клубе обсуждали старт президентской кампании в регионе.

«Вокруг Челябинска [в Москве] много мифов. Этой осенью их количество (звонки президента челябинцам и выброс рутения) приросло.

Но чем больше погружаешься в ситуацию, тем меньше этих мифов остается, — подчеркнул Орлов. — Уровень консолидации элит выше, чем многие предполагают. Элита была действительно сильно раздроблена при предыдущем губернаторе. Элиты сильно дрались за сферы влияния в самых разных форматах, включая прошедшие парламентские выборы. Но когда крупнейшие представители бизнеса потеряли свои мандаты, в регионе сложилась другая система. В которой доминирующую роль стала играть команда губернатора. Конечно, есть автономии, но доминирует именно центр».

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, назарбаев нурсултан, макет, дубровский борис, путин владимир, алейникова ольга, челябинск2020
Визит президента в Челябинск породила в региональной тусовке новые мифы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дмитрий Орлов напомнил уже озвученное в докладе: в регионе развернулось «экологическое движение», ставшее главной темой повестки. И хотя интерес к этим вопросам снижается, они будут играть свою роль на выборах президента. «Многое будет зависеть от консолидации элиты и от ответственности бизнеса за экологию», — отметил глава АПЭК. В целом же, по словам Дмитрия Орлова, угроз для президентской кампании в Челябинской области нет.

Политолог считает, что властям не стоит гнаться за явкой. «Лучше органичные 60%, чем нагнанные 75%, — отметил глава АПЭК. — Пусть не будет повода для судов, пусть все будет прозрачно».

После заседания клуба Дмитрий Орлов ответил на несколько вопросов «URA.RU». Первый касался «магнитофобии», обозначенной в докладе АПЭК. Речь идет о неком раздражении со стороны ряда элит, из-за того, что ключевые посты в регионе занимают выходцы из Магнитогорска. В первую очередь имеются в виду губернатор Борис Дубровский и мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

— 15 января 2018 года будет уже четыре года, как Дубровский руководит регионом. А «магнитофобия» осталась. Почему?

— Потому что она никуда и не может исчезнуть! Это Магнитогорск, с металлургическим комбинатом, с которым связаны многие представители элит. Есть разные фобии. К примеру, «Газпром»-фобия, РМК-фобия и прочие. И они никуда не исчезнут. Это как, к примеру, «питерские в Москве», так и «магнитогорцы в Челябинске». От этого никуда не денешься.

Сигарный клуб необр
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, журналист Сергей Крапивин, политолог Александр Ширинкин, замгедиректора ОТВ Владимир Чудаев, политолог Александр Мельников, социолог Сергей Зырянов, депутат Дмитрий Довженко, политолог Андрей Лавров на встрече с главой АПЭК Дмитрием Орловым
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Представитель АПЭК в Челябинске Андрей Лавров на сегодняшнем заседании клуба заявил, что руководитель регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг станет играть «свою игру» в регионе на выборах. Несмотря на решение партии. К примеру, будет работать на снижение явки, чтобы досадить областным властям. Такое возможно?

— Думаю, что нет. Гартунг встроится в линию партии.

— Как вы оцениваете выдвижение от КПРФ Дмитрия Грудинина?

— Выдвижение Грудинина интересный шаг со стороны Геннадия Зюганова. Грудинин может найти поддержку у представителей бизнеса, у либеральной элиты. К тому же до сих пор в КПРФ были теоретики, а он производственник. Но его кампания должна быть очень агрессивной, как у Жириновского на заре его карьеры, чтобы с нуля поднять узнаваемость. Кроме того, у него совсем нет политического опыта. Если бы Зюганов хотя бы год назад представил народу Грудинина, все было бы иначе.

— А можно ли прогнозировать смену руководства в КПРФ после выборов. Если, к примеру, партия на имени Грудинина наберет хороший результат.

— Можно. Но есть уже конфликт внутри КПРФ. Много кто видел себя лидером партии после Зюганова. Владимир Кашин, Валерий Рашкин, Юрий Афонин. И вдруг Грудинин! Если раньше другие лидеры партии были этакими бульдогами, ждущими своего часа. То теперь они будут шакалами, которые набросятся на Грудинина, если он покажет плохой результат.

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