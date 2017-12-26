Мэрия Сургута посягнула на имущество погибшего бизнесмена

13:54 26 декабря 2017 1

Документ о сносе рекламных конструкций подписал вице-мэр Алексей Жердев (на фото слева). Он исполнял в этот момент обязанности главы города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута засветилась в скандале, который может привести к отставкам в команде мэра Вадима Шувалова. Чиновники уничтожили имущество покойного бизнесмена, поправ моральные и российские законы. Предпринимательское сообщество в шоке, а в ситуации уже разбираются СКР и прокуратура.

В середине декабря в Сургуте произошла трагедия — умер бессменный председатель Сургутской ассоциации рекламных агентств (САРА) Алексей Каранинский. Именно на его имущество посягнули чиновники — эту информацию «URA.RU» подтвердили близкие покойного.

«Даже 9 дней не прошло. Брат умер 13-го декабря, а через неделю мы получили информацию о демонтажах. Я уже не говорю о моральной стороне поступка, но тут есть и нарушение закона. Сейчас идут судебные разбирательства и судом на конструкции наложены обеспечительные меры до вступления решения суда в законную силу. Щиты были оформлены на Алексея как на индивидуального предпринимателя. Видимо, в администрации посчитали, что раз брат умер, то никто не сможет за него заступиться и написать заявление. Поверили в собственную безнаказанность», — считает брат и компаньон по бизнесу покойного Сергей Каранинский.

СКРИН страницы Вадима Шувалова во «ВКонтакте»

По данным источников «URA.RU», сразу после гибели Алексея Каранинского в администрации Сургута прошло экстренное совещание с участием чиновников высшего звена, где и было принято решение о демонтаже принадлежащих покойному рекламных щитов. По версии инсайдера, подпись на распоряжении о сносе рекламных конструкций поставил вице-мэр Алексей Жердев. Человек, которого принято считать серым кардиналом мэрии, исполнял в этот момент обязанности главы города. А сам Вадим Шувалов опубликовал фотографии со сноса рекламных щитов в своих аккаунтах в соцсетях.

Чиновники успели демонтировать 10 рекламных щитов. При этом сносили исключительно конструкции Алексея Каранинского. Родственники погибшего, а также представители Сургутской ассоциации рекламных агентств обратились в прокуратуру, Следственный комитет, региональное управление ФАС, а также в электронные приемные СК РФ и Генпрокуратуры. Примечательно, что после этого демонтаж прекратился, а рекламные щиты Каранинского исчезли из списка конструкция для сноса. Близкие покойного обращались в администрацию, но никакого внятного ответа не получили.

Алексей Каранинский умер 13 декабря — через несколько дней чиновники начали сносить его рекламные щиты Фото: Сургутская торгово-промышленная палата

«Демонтаж проводился варварским методом, сносили под корень. Там даже не восстановить ничего, придется заказывать новые конструкции. Мы несем убытки, поскольку не можем выполнить обязательства перед клиентами. Точка кипения достигла пика, администрация не идет на контакт, поэтому мы намерены пойти до конца», — комментирует Сергей Каранинский.

В Сургутской ассоциации рекламных агентств говорят — в новой мэрии изначально были настроены на конфронтацию с местными рекламщиками. «У нас были спорные момент и с администрацией Дмитрия Попова, были суды, прокуратура разбиралась. Там суть в том, что у нас бессрочные разрешения на каждую конструкцию и просто так снести все было нельзя. Но мы сели за стол переговоров, была создана рабочая группа, мы разработали карту рекламных щитов, чтобы мы нормально платили налоги, чтобы конструкции не портили вид города. Мы шли на уступки администрации, выделяли больше места под социальную рекламу, чем нас обязывает закон. Эти пришли — рабочую группу закрыли, от переговоров отказываются, все теперь решается через суд», — рассказывает и. о. председателя САРА Дмитрий Филипов.

По словам рекламщиков, первые же действия команды Шувалова не просто перечеркнули все достигнутые ранее договоренности, но и едва не убрали весь местный бизнес с рынка. «Они пытались провести конкурс с обязательным условием, чтобы оператором рекламных конструкций могла быть только фирма, работавшая 16 лет. У нас на тот момент у старейшей сургутской был стаж 14 лет. Такое ощущение, что пытались вывести под какого-то конкретного иногороднего игрока. Еще и контракт был единым лотом, там неподъемная сумма для малого и среднего бизнеса. Обратились в Федеральную антимонопольную службу, которая не дала провести этот конкурс, но теперь, видимо, пытаются другим путем всех убрать», — вспоминает Сергей Каранинский. В САРА добавляют, что именно покойный Алексей Каранинский был одним из ключевых переговорщиков с мэрией.

В адрес руководства городской администрации направлен официальный запрос. Как ранее сообщало «URA.RU», по одной из версий, целью действующей команды мэрии может являться приватизация ряда прибыльных и стратегических предприятий, в основном из коммунальной сферы. Речь идет, например, о городских тепловых сетях, горводоканале, РКЦ ЖКХ. Ранее депутаты Сургута при поддержке руководства градообразующей компании «Сургутнефтегаз» отказали администрации в продаже хлебозавода и городского рынка. Действия мэрии послужили причиной для критики на окружном уровне — губернатор Наталья Комарова дала поручение привлечь население Сургута к процедуре приватизации муниципального имущества.

Куратором этих действий считается вице-мэр Алексей Жердев. Примечательно, что ранее глава города Вадим Шувалов подал заявление в прокуратуру на своих подчиненных, с просьбой проверить добросовестность чиновников. Теперь у силовиков есть как минимум одно основание для более детального разбирательства в исполнении высшими чинами мэрии своих полномочий.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.