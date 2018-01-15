Главному приставу ХМАО ищут замену в Сибири

20:45 15 января 2018 0

ФССП готовит перестановки в управлении по ХМАО-Югре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Югре в 2018 году ждут перестановок в руководстве регионального отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным источника «URA.RU», знакомого с положением дел внутри ведомства, руководство структуры ведет переговоры о замене нынешнего главы ведомства Олега Адольфа на его коллегу из Красноярского края Елену Ловандо. По инсайдерской информации, перестановки начнутся не раньше осени.

Собеседник отмечает, что руководство ФССП вело переговоры о замене Адольфа среди действующих сотрудников службы весь прошлый год. В итоге предложение было сделано Елене Ловандо — сотруднице из Красноярска, построившей карьеру внутри ведомства с нуля. Она прошла путь от рядового пристава-исполнителя до руководителя управления за 13 лет.

В кругу югорских силовиков уже ждут отставку главного пристава региона. Тема время от времени обсуждается в кабинетах. В основном это связано с истекшим сроком пребывания на посту (5 лет), по достижению которого в правоохранительных органах России принято менять регион работы в рамках ротации. Официально такие перестановки объясняются мероприятиями по пресечению коррупции в рядах силовиков. Адольф возглавляет окружное управление ФССП с 2011 года.

«Легитимный» срок силовиков на одном посту в России — 5 лет. Олег Адольф возглавляет приставов в ХМАО с 2011 года Фото: ОТРК «Югра»

Среди правоохранителей Югры Олегу Адольфу приписывают тесные отношения с экс-руководителем Следственного управления СКР по ХМАО Аркадием Сынгаевским. Последний был освобожден от занимаемой должности в минувшем феврале. С его именем в Югре связано уголовное преследование экс-мэра Сургута Дмитрия Попова. Ранее в Интернет была слита запись прослушки Сынгаевского, на которой тогда еще главный следователь ХМАО жаловался, что так называемое «поповское дело» разваливается, и употреблял фразу «натянуть состав» (преступления). Отрывок аудиоматериала появился в одном из югорских telegram-каналов с обещанием продолжения.

Как вспоминает другой источник «URA.RU» в правоохранительных органах Тюменской области, у Следственного комитета были неоднозначные уголовные дела против бизнесменов, по которым остались вопросы к судебным приставам. Именно они исполняют решения судов, в том числе конфискуют имущество, держат его под арестом.

По неофициальным данным, полтора года назад в управлении ФССП проходили обыски.

Елена Ловандо посвятила жизнь службе в системе судебных приставов Фото: Управление федеральной службы судебных приставов РФ по Красноярскому краю

Оперативники искали документы, связанные со строительством здания отделения службы в Сургуте, в ходе которого якобы фигурировали финансовые потоки сомнительного происхождения.

По данным инсайдеров, в случае, если Елена Ловандо согласится на предложение руководства, ее перевод в Югру состоится в сентябре. Именно тогда истекает контракт с Олегом Адольфом. Нынешний глава ведомства также с высокой долей вероятности получит перевод в другой регион страны.

Получить официальные комментарии приставов на момент подготовки материала не удалось. В пресс-службе ФССП по ХМАО-Югре попросили направить официальный информационный запрос. В красноярском ведомстве на звонки журналистов не ответили.

«URA.RU» продолжит следить за кадровыми решениями в структуре судебных приставов.