Самоубийство вскрыло неразбериху среди дольщиков «Первого пермского»

19:43 15 февраля 2018 0

Случай, когда дольщик повесился из-за своих проблем, беспрецедентен Фото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура Пермского края взяла на контроль ситуацию с принятием процессуального решения по факту смерти 61-летнего Петра Бояршинова. Его нашли повешенным 12 февраля в деревне Малая: внимание к этому случаю связано с различными версиями произошедшего. Помимо прочих социальных статусов, Бояршинов был среди обманутых дольщиков «Первого пермского микрорайона». Координатор этого сообщества Наталья Трушникова трактует смерть как самоубийство в связи с проблемами при достройке дома.

Проект «Первый пермский микрорайон» был запущен в 2014 году, а во второй половине 2015 года жилье должно было быть сдано. Тем не менее, на сегодняшний день строительство не завершено, у всех объектов разная степень готовности. В отношении гендиректора «КамСтройИнвеста» Алексея Лобанова возбуждено уголовное дело. Бизнесмен и раньше фигурировал в скандалах, связанных со строительством домов. Кроме проваленного проекта «Первого пермского микрорайона» — 287 обманутых дольщиков, есть и иные объекты, начатые Лобановым, но брошенные и до сих пор недостроенные.

Такой территорией комплексного освоения заманивали дольщиков Фото с сайта «Первого пермского микрорайона»

В частности, это недостроенный дом на улице Адмирала Макарова, 23, где с 2014 года не могут получить свои квартиры 220 дольщиков. Не достроен дом на улице Малкова, 24а. Известно, что Лобанов является выходцем из группы компаний «Поллукс» бывшего депутата Заксобрания Алексея Шиляева. Именно «Поллукс» не закончил дом по улице Давыдова, 11 который не достроен до сих пор. Краевые власти разработали план решения проблем с долгостроем, который поддерживает большинство дольщиков, но требует довнесения средств группой дольщиков, чьи квартиры были инвестиционными (а не купленными в связи с невыносимыми условия проживания).

Трушникова настаивает на своей версии причин самоубийства, поскольку приводит слова Бояршинова об усталости, сказанные ей накануне во время очередного собрания. «Нам озвучили цифры по достройке микрорайона — более 809 миллионов рублей, а сроки сдачи — примерно три года. Текущие платежи до создания ЖСК также придется оплачивать дольщикам. В перерыве собрания ко мне подошел Петр Викторович и сказал: „Наталья Анатольевна, не могу больше это слушать. Возьмите бюллетени (для голосования о создании ЖСК), поставьте галочки, как надо. А я больше не могу“. Он отдал мне бумаги и ушёл. 12 февраля Петра Бояршинова не стало», — написала Наталья Трушникова.

Тело мужчины нашли в частном доме, где он жил.

«Его гражданская жена рассказала, что в последнее время он все время думал только об этой новой квартире, а также о квартире родителей, которую он продал. Часто повторял: «Как так-то, что ни денег, ни квартиры?».

Его жена ушла кормить поросят, вернулась в дом, а он уже мертвый, — добавила Наталья Трушникова. — Перспектива строительства очень туманна, несмотря на заверения властей».

Почему координатор обманутых дольщиков не информировала их о мерах поддержки, которые готовят власти? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О мерах поддержки «URA.RU» рассказали в министерстве строительства Пермского края. «Совершенно точно могу сказать, что этот мужчина попадал под меры поддержки, разработанные правительством региона, значит, ему не надо было доплачивать за квартиру ничего. Он был проинформирован об этом. Мы приносим соболезнования семье Бояршинова, — сказала „URA.RU“ Вероника Кушнарева, пресс-секретарь министерства строительства Пермского края. — Под меры поддержки попадают 70% дольщиков — это ипотечники, родители-одиночки, те, кто платил материнским капиталом. 800 миллионов должны доплачивать не физические лица, а инвесторы».

Трушникова утверждает, что умерший об этом не знал: «Он никогда не ходил на прием в министерство, откуда он мог об этом знать, если его никто не уведомлял». Сама она этим также не занималась. Почему координатор обманутых дольщиков не информировала других участников о возможностях по решению их проблем и зачем приглашала на собрания, которые по сути их не касались, не комментируется.

Член общественной палаты Пермского края Ямур Гильмутдинов выразил соболезнования семье умершего, но также обратил внимание на «желание ряда лиц свести все человеческое существование к обеспечению своих интересов, наклеить один ярлык „жертва власти“ и сделать человеческое горе тараном для своих целей». «Считаю недопустимым, что ряд так называемых общественников, не дожидаясь результатов следственных действий, выдвигают категоричную обвинительную версию кого бы то ни было», — сказал Гильмутдинов.