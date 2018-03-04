Умер главный борец с грязью в Екатеринбурге

23:52 04 марта 2018 4

До последнего дня, несмотря на все проблемы, Евгений Ефимович оставался позитивным человеком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, 4 марта 2018 года, на 61 году жизни скончался один из наиболее легендарных екатеринбургских экс-чиновников — бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга Евгений Липович. Он 10 лет возглавлял фронт работ по благоустройству города и налаживанию в нем транспортной сети. Заключительную часть этого срока он одновременно боролся с прогрессирующим раком.

Как заявил «URA.RU» экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, он хорошо знал Липовича еще в 90-х годах прошлого века, когда тот работал генеральным директором Уральского керамического завода.

«Он всегда был квалифицированным, очень системным и порядочным человеком… В первый раз я его пригласил на работу еще в начале 2000-х годов. Предложил стать главой Чкаловского района. Но он тогда уйти с завода не смог. В 2007 году я его снова позвал. На этот раз заместителем главы города, и он перешел на этот пост. Ему была поставлена задача организовать транспортную деятельность и уборку города. Мы к тому времени смогли нарастить неплохо материальную базу по этим направлениям. Нужен был человек, который наладил бы за ней непрерывный контроль. Липович с этой задачей справился», — пояснил экс-глава Екатеринбурга.

Благоустройство и работа общественного транспорта стали для Евгения Липовича «расстрельными» сферами. В первой половине десятых годов они были до предела политизированы. В частности, между областными и городскими чиновниками не утихали скандалы, связанные с компенсацией транспортным предприятиям убытков от перевозок льготников. Мэрия была завалена исками от не получивших ее автобусных предприятий. Частники забирали все большую долю рынка, вытесняя муниципальное АТП.

Именно Липович предложил исправить сложившуюся ситуацию, разработав и приняв новую городскую транспортную сеть. Его коллеги вспоминают, что вице-мэр призвал себе в помощь для выполнения этой работы ряд известных общественников, в числе которых оказались Екатерина Петрова и Владимир Злоказов. Однако рассмотрение проекта схемы в 2016 году привело к череде митингов, политических и социальных конфликтов, в результате которых она была отправлена на доработку.

«В проекте по разработке схемы был целый ряд рабочих проколов, за которые Липович взял на себя личную ответственность. Да, он ошибся, но уважения к нему от этого не убавилось», — пояснил представитель мэрской команды.

Не лучшим образом обстояли дела и на муниципальных транспортных предприятиях. Экс-глава ЕТТУ Александр Мирошник был осужден условно за злоупотребление полномочиями. Следственный комитет предъявлял финансовые претензии Екатеринбургскому АТП, непосредственно перед отставкой Липовича неофициально обсуждалась информация о его скором банкротстве.

Плохое качество уборки улиц продолжает оставаться основной темой для критики городских властей со стороны не только оппозиции, но даже и уличных художников. С подачи последних за Екатеринбургом закрепилось прозвище «Грязьбург». Удар по еще одному бывшему проекту Липовича — сети квартальных при районных администрациях — нанес судебный процесс против экс-квартального Орджоникидзевского района Алексея Беззуба.

В январе 2017 года все чаще стали появляться слухи, что верный член городской команды Липович попал в опалу и рискует сам стать объектом внимания со стороны силовиков. Но всего месяц спустя он официально сложил полномочия, сославшись на плохое состояние здоровья. После этого его несколько раз видели на официальных мероприятиях в окружении губернатора Евгения Куйвашева, что стало поводом для разговоров о возможном назначении Липовича в правительство области. Но этого не произошло.

Знавшие Евгения Липовича коллеги отмечают, что он до последнего для, несмотря на многочисленные проблемы на работе и со здоровьем, оставался позитивным человеком. «Всегда был душой компании, всегда веселый, на подъеме, улыбчивый. Смерть выбирает лучших», — говорит представитель мэрии.