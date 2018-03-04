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04 марта 2018
03 марта 2018
02 марта 2018
12:33  04 марта 2018 15

Умер бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович

Пресс-конференция по новой транспортной схеме. Екатеринбург, липович евгений
Липович долгое время работал в администрации городаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович скончался на 61 году жизни. Об этом «URA.RU» рассказал пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.

По данным источников агентства, Липович долгое время боролся с раком, из-за которого ему пришлось покинуть свой пост. При этом экс-чиновник продолжал активную жизнь: в конце минувшего года он присутствовал на концерте в честь 80-летия Владимира Высоцкого, ходили слухи, что он может стать главой Общественной палаты.

Евгений Липович с 2007 по 2017 год был заместителем главы администрации Екатеринбурга. В начале 2017-го он ушел в отставку и стал советником генерального директора завода керамических изделий, с которым связана основная часть его трудовой биографии.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам Евгения Липовича. «Из жизни ушел умный, деятельный человек, талантливый, уважаемый руководитель, опытнейший профессионал своего дела. Большая часть жизни и трудового пути Евгения Ефимовича были неразрывно связаны со Свердловской областью, он был ее искренним патриотом и выдающимся гражданином», — передает слова губернатора департамент информационной политики главы региона. «Все, кто знал Евгения Липовича, запомнят его как отзывчивого человека, доброжелательного, интеллигентного собеседника, надежного товарища, верного своему слову», — отмечает в своих соболезнованиях Евгений Куйвашев.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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