Умер бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович

Бывший замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович скончался на 61 году жизни. Об этом «URA.RU» рассказал пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.
По данным источников агентства, Липович долгое время боролся с раком, из-за которого ему пришлось покинуть свой пост. При этом экс-чиновник продолжал активную жизнь: в конце минувшего года он присутствовал на концерте в честь 80-летия Владимира Высоцкого, ходили слухи, что он может стать главой Общественной палаты.
Евгений Липович с 2007 по 2017 год был заместителем главы администрации Екатеринбурга. В начале 2017-го он ушел в отставку и стал советником генерального директора завода керамических изделий, с которым связана основная часть его трудовой биографии.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам Евгения Липовича. «Из жизни ушел умный, деятельный человек, талантливый, уважаемый руководитель, опытнейший профессионал своего дела. Большая часть жизни и трудового пути Евгения Ефимовича были неразрывно связаны со Свердловской областью, он был ее искренним патриотом и выдающимся гражданином», — передает слова губернатора департамент информационной политики главы региона. «Все, кто знал Евгения Липовича, запомнят его как отзывчивого человека, доброжелательного, интеллигентного собеседника, надежного товарища, верного своему слову», — отмечает в своих соболезнованиях Евгений Куйвашев.