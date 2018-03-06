Как выиграть iPhone8 в день выборов президента

07:00 06 марта 2018 0

Вихарев рассказал о новой предвыборной технологии, которую тестируют на молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге явка на президентские выборы имеет реальный шанс побить все рекорды. Власти решили привлечь к процессу самую пассивную часть электората — молодежь. В день голосования будет проведен конкурс селфи, победители которого получат iPhone 8, IPad, цифровые камеры GoPro, PlayStation 4, AppleWatch, велосипеды и гироскутеры. Это, безусловно, не комплексный подход к проблеме и не устраняет ее истинную причину, однако может стать неплохим зачином, считает один из членов конкурсной комиссии — депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев.

— Григорий, хочется начать с меркантильного вопроса. Что нужно сделать, чтобы выиграть один из этих недешевых гаджетов?

Молодой депутат занимается популяризацией выборов среди молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Прийти 18 марта на избирательный участок, найти конструкцию с надписью «Голосовач96», сфотографироваться в этой рамке на любое устройство и до 20 марта опубликовать фото ВКонтакте или Instagram с хештегом «#голосовач96 #Екатеринбург». После этого снимки попадут на сайт проекта Голосовач96.рф, где начнется народное голосование за лучшие из них. Из тех, кто наберет максимальное количество голосов мы и выберем победителей 25 марта. В Екатеринбурге будет распределено 102 приза. Кроме этого, отдельные конкурсы пройдут в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Там разыграют 27, 12 и 11 призов соответственно. Вообще, все правила можно прочитать на сайте конкурса.

— Правила говорят, что фотография должна отображать не только тематический посыл конкурса, но и творческое видение участника, то есть нести оригинальную идею. Если бы вы участвовали в конкурсе, как обратили на себя внимание?

— К сожалению, мне, как члену комиссии, запрещено участвовать. Но если бы не это обстоятельство, я бы как-нибудь соригинальничал… Снял бы смешное селфи со всей семьей… Или сделал бы стойку на руках или еще что-то придумал. Думаю, молодые люди без проблем найдут креативные решения, так что голосующим будет непросто сделать выбор. Комиссии же останется лишь распределить победителей по порядку мест.

— Вам не кажется странным состав комиссии? Три человека, из которых ни один не сможет профессионально оценить художественную ценность фотографии. Почему именно эти люди?

— Тут, на мой взгляд, все очень просто. У нас не профессиональный конкурс, чтобы анализировать композицию, свет, придираться к смысловой составляющей. Членам комиссии не надо быть фотографами, художниками, рекламщиками, мы будем голосовать «сердцем». Что касается принципа подбора жюри, то он прост. Один из членов комиссии — Павел Споршев, директор благотворительного фонда «Уральские самоцветы», который организует конкурс. Его присутствие логично. Заместитель председателя молодежного избиркома Александр Буров в составе комиссии явно для легитимизации конкурса. Раз он здесь — ни о каких нарушениях избирательного законодательства — подкупе или агитации — речи быть не может. А я, как самый молодой депутат, выбран для популяризации избирательного процесса среди моих ровесников и людей младше меня.

Вихарев и сам не прочь поучаствовать в конкурсе Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Каким образом вы можете привести их на избирательные участки?

— Я веду активную работу в соцсетях, в своей приемной, встречаюсь с молодыми избирателями, помогаю им. В общем, стараюсь делом доказать, что законодательная власть — это реальный, действенный инструмент. Только личным примером, больше никак. Я избрался от оппозиционной партии по одномандатному округу, обошел кандидата от «Единой России». Это говорит о том, что выборы — не фикция и что у молодежи есть реальные шансы самостоятельно влиять на политические процессы, если она того захочет.

— Возможно, это неплохой точечный подход. Но в целом граждане индифферентны к избирательному процессу, молодежь не интересуется политикой. Думаете, раздача «слонов» решит проблему? Люди придут, сфотографируются, но это не вернет им доверие к власти, не заставит поверить в то, что выборы не являются формальностью и уже тем более не заставит проголосовать. Это же не обязательное условие конкурса?

— Конечно, нет. И вы правы, корень проблемы лежит глубоко, его надо проанализировать и разработать комплексный подход. Но с чего-о надо начинать. Конкурс позволит оценить, можно ли сделать голосование у нас в регионе интересным для молодых избирателей, способны ли новые молодежные форматы привести на выборы людей, которые в других условиях, возможно, на них бы не пошли. Выборы президента — лучшая возможность для этого. Кстати, дополнительно организаторы конкурса проведут социологическое исследование и выяснят, насколько уральцы осведомлены о продвижении российской заявки на проведение выставки «Экспо-2025».

— Но ведь конкурс «Голосовач» уже проводился в 2017 году на выборах губернатора Свердловской области и прошел практически незамеченным. В отличие от предвыборной лотереи, которая в этот же день проводилась в городах области. Там были квартиры, автомобили и, соответственно, неплохая явка. А в Екатеринбурге явка едва перевалила за 20%.

Молодых можно вовлечь в политику, общаясь с ними по одним каналам коммуникации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Первый блин часто бывает комом. Нужно просто улучшить организацию. Не думаю, что дело в каком-то особенном аполитическом настрое жителей Екатеринбурга. Надо расшевелить людей, вернуть им интерес к избирательному процессу. Особенно молодежь. С ней нужно говорить через ее каналы коммуникации, на ее языке и, в том числе, про ее проблемы. Но никто этого не делает. А зачем? Молодые люди ведь не голосуют. Получается замкнутый круг, который давно пора разорвать. Если нам удастся увлечь молодежь политической системой страны, то и голосование для молодого поколения автоматически станет важным процессом. Так что начнем с малого. Я обеими руками «за» проведение различных мероприятий и конкурсов, способных вернуть интерес к выборам.

— Какие фотографии однозначно не пройдут отбор?

— Снимок не должен быть нечетким, засвеченным или слишком темным. Кроме того, к участию в конкурсе не будут допускаться фото, содержащие сцены насилия, фото с эротической составляющей, с провокационными сообщениями или комментариями, способными оскорбить участников или вызвать конфликт. Никаких призывов к разжиганию религиозной розни или дискриминации людей по какому-либо признаку. Исключены фотографии с нацистской символикой или религиозной символикой, которая используется для оскорбления чувств верующих. Еще мы не сможем принять снимок если город, указанный в хештеге, не совпадает с городом, указанным на фоторамке.