Ждите коллапс: предприниматели берут деньги под 50-100% годовых

23:28 12 марта 2018 0

Предприниматели стали постоянными клиентами МФО Фото: Pixabay.com

Свердловские бизнесмены, которые не могут доказать свою платежеспособность крупным банкам, нашли избавление в микрофинансовых организациях. Наблюдатели отмечают, что нестабильный малый и средний бизнес все активнее кредитуется в МФО, даже несмотря на огромные проценты. Однако если на страну хлынет очередная волна кризиса, то спасательный круг в лице микрозаймов лишь усугубит ситуацию для предпринимателей и экономики, считают собеседники «URA.RU».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе уральского отделения ЦБ, на конец третьего квартала 2017 года в Свердловской области было зарегистрировано 38 микрофинансовых организаций (МФО). За девять месяцев прошлого года они выдали займов более чем на 1,06 млрд рублей.

Доля субъектов малого и среднего бизнеса в совокупном портфеле микрозаймов составила почти треть — 29,6% (16,3% — это займы индивидуальным предпринимателям и 13,3% — юрлицам). В 2016-м цифра была немного выше — 36% (17% — ИП, и 19% — юрлицам).

Если банк отказывает предпринимателю в кредите, то у того всегда есть шанс получить займ в МФО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Игроки рынка говорят, что у МФО за последние годы появилась своя стабильная предпринимательская аудитория. Причиной для этого стало нежелание банков возиться с мелким бизнесом, считает председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.

«У малого и среднего бизнеса есть потребность в кредитах для развития. Но в банке бизнес начинают серьезно оценивать, а у мелкого предпринимателя обычно даже никакой отчетности нет. Большинство банков их обычно отбрасывает, поэтому взять кредит бывает очень сложно», — сказал Ефремов в беседе с «URA.RU».

При этом сами представители МСБ признаются, что относятся к микрозаймам с большим недоверием. Екатеринбургский предприниматель, занимающийся продажей сладостей, рассказал нашему агентству, что ни он, ни его знакомые бизнесмены «особо в МФО не лезут». «Мне кажется, что туда идут те, у кого уже реально безвыходная ситуация, у кого большие долги перед партнерами», — сказал наш собеседник.

Кандидат экономических наук, аудитор Виктор Иваницкий в беседе с «URA.RU» согласился, что услуги МФО стали крайне привлекательными для бизнесменов, которые едва держатся на плаву, — получить микрозайм гораздо проще, чем кредит в банке. Однако такой подход может привести к печальным последствиям, ведь нагрузка на клиентов МФО в несколько раз выше. Если банки предлагают бизнесу кредиты под 10-25% годовых, то МФО — минимум под 30% и даже под 50% и 100%, сказал Иваницкий.

Огромные проценты, которые предлагают МФО, несут большую нагрузку для бизнеса Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Одно дело, если предприниматель берет займ в МФО на месяц, чтобы перехватиться. А если займ оказывается долгосрочным, то никакой рентабельности уже нет. Например, если процентная ставка 30%, то и предприятие должно иметь рентабельность свыше 30%. Но такие показатели имеют далеко не все бизнесы. Поэтому ситуация действительно выглядит тревожной с точки зрения потенциальных банкротств», — сказал нашему агентству Иваницкий.

По данным ЦБ сумма просроченной задолженности субъектов МСП перед МФО за год изменилась незначительно. 30 сентября 2016 года она составила 31,9 млн рублей, а на 30 сентября 2017-го — 27,8 млн рублей. Однако, учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране, любое неожиданное ухудшение может привести к волне банкротств бизнеса со стороны МФО, сказал нашему агентству Иваницкий.

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх также заявила «URA.RU», что не исключает увеличения числа банкротств. «В МФО приходят именно те предприниматели, которые, исходя из обеспеченности, исходя из своей кредитной истории и других показателей, не смогли получить кредиты в банках. Одни хотят получить деньги в оборот, искренне веря, что выскочат из сложной ситуации и выплатят долг. Другие идут с уверенностью, что уже не вернут деньги. Это уже риски МФО, которые не проверяют своих заемщиков. Мы же знаем, почему МФО выставляют такие проценты — чтобы другие заплатили», — сказала Артюх.

Журналист «URA.RU» письменно обратился за комментарием в две МФО, но там на момент публикации не ответили.