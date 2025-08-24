Почти сто дронов уничтожили за ночь российские ПВО

В ночь на 24 августа российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины, перехватив и уничтожив 95 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской областей», — уточняется в сообщении ведомства. Также беспилотники сбили над Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а еще над Крымом и Татарстаном.
Только на территории Калуги за ночь было уничтожено, по сообщениям губернатора Калужской области Владислава Шапша, 23 дрона. Множество российских аэропортов столкнулись с ограничениями на влет и вылет, задержкой и отменой рейсов, а после атаки в Ленобласти загорелся терминал «Новатэк».
