Почти сто дронов уничтожили за ночь российские ПВО

Минобороны: российские ПВО уничтожили 95 дронов в ночь на 24 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 беспилотников
Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 беспилотников Фото:

В ночь на 24 августа российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины, перехватив и уничтожив 95 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской областей», — уточняется в сообщении ведомства. Также беспилотники сбили над Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а еще над Крымом и Татарстаном. 

Только на территории Калуги за ночь было уничтожено, по сообщениям губернатора Калужской области Владислава Шапша, 23 дрона. Множество российских аэропортов столкнулись с ограничениями на влет и вылет, задержкой и отменой рейсов, а после атаки в Ленобласти загорелся терминал «Новатэк».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 24 августа российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины, перехватив и уничтожив 95 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской областей», — уточняется в сообщении ведомства. Также беспилотники сбили над Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а еще над Крымом и Татарстаном.  Только на территории Калуги за ночь было уничтожено, по сообщениям губернатора Калужской области Владислава Шапша, 23 дрона. Множество российских аэропортов столкнулись с ограничениями на влет и вылет, задержкой и отменой рейсов, а после атаки в Ленобласти загорелся терминал «Новатэк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...