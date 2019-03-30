Бонусы за выгорание на работе требуют даже для продавцов-консультантов

Врачи, учителя, авиадиспетчеры, спасатели и даже продавцы-консультанты нуждаются в доплатах за вредность от ежедневного стресса, возможность появления которых обсуждается в Министерстве труда РФ. Эмоциональные перегрузки опасны не только для психического состояния человека, но и для физического здоровья — они могут обернуться расстройствами желудочно-кишечного тракта, перепадами давления, инфарктами и инсультами. «URA.RU» рассказывает о чуме XXI века, борьбой с которой еще десять лет назад озаботились в западных странах, а в России узнали только сейчас.
Инициатива доплачивать работникам за высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, а также за неудобный график работы, наряду с опасным излучением, шумом и другими вредными условиями, поступила от профсоюзов. По их мнению, на доплаты вправе рассчитывать сотрудники правоохранительных органов, медики, педагоги, бухгалтеры, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта.
«Раньше основной вред, который получал работник на предприятии, был от биологических, химических факторов. Теперь же характер занятости меняется и в большей степени становится связан с коммуникациями, — сообщил „URA.RU“ проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Появляются и новые последствия — психосоматические заболевания: на их развитие влияют высокоэмоциональная нагрузка, ответственность за принятые решения, как, например, у авиадиспетчеров». По словам Сафонова, у врачей внутреннее напряжение появляется из-за необходимости каждый день видеть боль и выслушивать жалобы пациентов, учителя и социальные работники вынуждены работать с детьми с разными темпераментами. Сафонов считает, что подобные доплаты нужны даже работникам торговых залов, через которых за день проходит большое количество клиентов.
«Нервная нагрузка характерна и для управляющих. В Финляндии и Голландии среди них до 30% процентов получают профессиональное выгорание, которое характеризуется постоянной усталостью. У нас же подобные последствия как результат вредных условий труда до сих пор не рассматриваются», — поясняет Сафонов. Он подчеркивает, что на Западе этой проблемой очень озабочены. «По оценкам американских медиков, порядка 124 млрд долларов в год теряют страховые компании, вынужденные лечить людей, которые получили психосоматические расстройства. Они уже на протяжении десяти лет занимаются поиском программ, препятствующих этой чуме XXI века», — добавляет собеседник агентства.
Заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова называет проблему стресса одной из самых острых в трудовых отношениях. «Нагрузки за вредность, скорость, ответственность оплачиваются. Другого рода — учитываются очень плохо. На Западе есть компании в сфере софта и IT, которые обеспечивают своих сотрудников особым питанием, витаминами, отдыхом», — рассказывает она «URA.RU».
Опасность вредных условий подобного рода заключается в нервном истощении сотрудников. «Могут возникнуть такие заболевания, как расстройство желудочно-кишечного тракта, высокое давление, инсульты, инфаркты — все это результаты нервного перенапряжения», — говорит Сафонов. Он уточняет, что доплаты могли бы помочь избежать этих последствий: деньги можно потратить на психолога, услуги реабилитации, хобби, занятия спортом, более качественный отдых.
При этом определить степень эмоциональных и интеллектуальных нагрузок может быть достаточно сложно, полагает доктор экономических наук Сергей Смирнов. «Если мы возьмем человека, занимающегося интеллектуальным трудом, например, ученого — как рассчитать его интеллектуальную нагрузку? Пишет ли он три научные статьи вместо двух? То же самое и с эмоциональными — ссоры с начальством к ним тоже можно отнести, но это не укладывается в нормы», — отмечает собеседник «URA.RU». С неудобным графиком проще — таковым, например, можно считать несколько часов работы утром и вечером с дневным перерывом, уточняет эксперт.
Чтобы определить, кому и сколько доплачивать, нужно провести комплексное исследование, включая медицинское и психологическое, а также просчитать затраты труда для каждой профессии, говорит Колосова. «Воплотить инициативу в жизнь будет легче, если в ней поучаствуют государственные структуры. Если государство с профсоюзами и работодателями договорятся, то это станет законом для всех. Обязательным к исполнению в частных и в государственных компаниях, в малом и крупном бизнесе», — заключила она.