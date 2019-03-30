Бонусы за выгорание на работе требуют даже для продавцов-консультантов

Современный характер занятости провоцирует у людей психосоматические расстройства и, как следствие, серьезные проблемы со здоровьем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Врачи, учителя, авиадиспетчеры, спасатели и даже продавцы-консультанты нуждаются в доплатах за вредность от ежедневного стресса, возможность появления которых обсуждается в Министерстве труда РФ. Эмоциональные перегрузки опасны не только для психического состояния человека, но и для физического здоровья — они могут обернуться расстройствами желудочно-кишечного тракта, перепадами давления, инфарктами и инсультами. «URA.RU» рассказывает о чуме XXI века, борьбой с которой еще десять лет назад озаботились в западных странах, а в России узнали только сейчас.

Инициатива доплачивать работникам за высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, а также за неудобный график работы, наряду с опасным излучением, шумом и другими вредными условиями, поступила от профсоюзов. По их мнению, на доплаты вправе рассчитывать сотрудники правоохранительных органов, медики, педагоги, бухгалтеры, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта.

Из-за наблюдения страданий людей врачи подвергаются сильному стрессу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Раньше основной вред, который получал работник на предприятии, был от биологических, химических факторов. Теперь же характер занятости меняется и в большей степени становится связан с коммуникациями, — сообщил „URA.RU“ проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Появляются и новые последствия — психосоматические заболевания: на их развитие влияют высокоэмоциональная нагрузка, ответственность за принятые решения, как, например, у авиадиспетчеров». По словам Сафонова, у врачей внутреннее напряжение появляется из-за необходимости каждый день видеть боль и выслушивать жалобы пациентов, учителя и социальные работники вынуждены работать с детьми с разными темпераментами. Сафонов считает, что подобные доплаты нужны даже работникам торговых залов, через которых за день проходит большое количество клиентов.

«Нервная нагрузка характерна и для управляющих. В Финляндии и Голландии среди них до 30% процентов получают профессиональное выгорание, которое характеризуется постоянной усталостью. У нас же подобные последствия как результат вредных условий труда до сих пор не рассматриваются», — поясняет Сафонов. Он подчеркивает, что на Западе этой проблемой очень озабочены. «По оценкам американских медиков, порядка 124 млрд долларов в год теряют страховые компании, вынужденные лечить людей, которые получили психосоматические расстройства. Они уже на протяжении десяти лет занимаются поиском программ, препятствующих этой чуме XXI века», — добавляет собеседник агентства.

Сотрудникам некоторых западных компаний положены витамины за эмоциональную вредность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова называет проблему стресса одной из самых острых в трудовых отношениях. «Нагрузки за вредность, скорость, ответственность оплачиваются. Другого рода — учитываются очень плохо. На Западе есть компании в сфере софта и IT, которые обеспечивают своих сотрудников особым питанием, витаминами, отдыхом», — рассказывает она «URA.RU».

Опасность вредных условий подобного рода заключается в нервном истощении сотрудников. «Могут возникнуть такие заболевания, как расстройство желудочно-кишечного тракта, высокое давление, инсульты, инфаркты — все это результаты нервного перенапряжения», — говорит Сафонов. Он уточняет, что доплаты могли бы помочь избежать этих последствий: деньги можно потратить на психолога, услуги реабилитации, хобби, занятия спортом, более качественный отдых.

При этом определить степень эмоциональных и интеллектуальных нагрузок может быть достаточно сложно, полагает доктор экономических наук Сергей Смирнов. «Если мы возьмем человека, занимающегося интеллектуальным трудом, например, ученого — как рассчитать его интеллектуальную нагрузку? Пишет ли он три научные статьи вместо двух? То же самое и с эмоциональными — ссоры с начальством к ним тоже можно отнести, но это не укладывается в нормы», — отмечает собеседник «URA.RU». С неудобным графиком проще — таковым, например, можно считать несколько часов работы утром и вечером с дневным перерывом, уточняет эксперт.

Чтобы определить, кому и сколько доплачивать, нужно провести комплексное исследование, включая медицинское и психологическое, а также просчитать затраты труда для каждой профессии, говорит Колосова. «Воплотить инициативу в жизнь будет легче, если в ней поучаствуют государственные структуры. Если государство с профсоюзами и работодателями договорятся, то это станет законом для всех. Обязательным к исполнению в частных и в государственных компаниях, в малом и крупном бизнесе», — заключила она.